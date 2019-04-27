(Görüntülü) 600 yıllık türbede defineci çukuru ziyaretçileri şaşırttı

BURSA'nın İznik ilçesindeki 600 yıllık tarihi olduğu belirtilen Sarı Saltuk Türbesi'ne ziyarete gelen vatandaşlar, defineciler tarafından yapılan kaçak kazıda açılan 1 metrelik çukuru görünce büyük şaşkınlık yaşadı.



Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 600 yıllık tarihi Sarı Saltuk Türbesi'ne dün akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişiler, kaçak kazı yaptı. Beton zemini kırarak, 1 metre derinliğinde çukur kazan kişiler, kaçtı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine türbeye gelen polis ekipleri, kaçan kişilerin peşine düşerken, Müze Müdürlüğü'nden gelen sanat tarihçisi ve arkeologlardan oluşan ekip, kazı bölgesinde inceleme yaptı.



ZİYARETE GELENLER ŞAŞIRDI



Sarı Saltuk Türbesi'ne bugün ziyaret için gelen vatandaşlar, beton zeminde kazılan çukuru görünce şaşkınlık yaşadı. Duruma tepki gösteren İstanbul'dan ziyaret için türbeye gelen Murat Miniç, ''Bunları yapan insan olamaz. Gördüğümüz manzarayla şok yaşadık'' dedi. Hat sanatçıcı İlkay Altay da, ''Sarı Saltuk gibi önemli birinin türbesine bu nasıl yapılır? İnsanlık bitmiş, yazıklar olsun'' diye konuştu.



SARI SALTUK



Sarı Saltuk, Anadolu'dan Balkanlara kadar uzanan zaferler sırasında başarıları görülen ve çeşitli rivayetlere konu olmuş bir Türk kahramanıdır. Onun hakkında çeşitli kaynaklar bulunmakla beraber en önemli kaynak kendi adını alan Saltukname’dir. Saltukname, Osmanlı Şehzadesi Cem Sultan tarafından Ebu’l Hayr-ı Rumi'ye yazdırılır. Saltukname’ye göre Sarı Saltuk 99 yaşında hayatını kaybeder. Onu kılıçla öldüremeyen düşmanları önce zehirlerler daha sonra da hançerleyerek şehit ederler. Kahraman ve evliya kişiliği ile bilinen Sarı Saltuk, birçok gayrimüslimin Müslüman olmasını vesile olur. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde de Sarı Saltuk’a yer verilmiştir. Sarı Saltuk, riveyate göre, Sultan Bayezıd'ın rü­yasına girer, kendisinden şanına layık bir türbe yaptırmasını ister. İstediği bu türbe yapılır.