(Görüntülü) 60 yaşından sonra okuma ve yazma öğrenen 3 kız kardeş, diplomalarını aldı-2

ZONGULDAK'ta okula gönderilmedikleri için okuma ve yazma öğrenemeyen 63, 69 ve 73 yaşlarındaki 3 kız kardeş, okuma ve yazmayı öğrenmelerinin ardından törenle diplomalarını aldı. Kız kardeşlerden Ayşe Yılmaz, diploma töreninde kendini genç kız gibi hissettiğini söyleyerek kursu düzenleyenlere teşekkür etti. Zonguldak Valiliği ve Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen okuma yazma kursu sonrası 32 kursiyer düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Törene Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tuygar ve davetliler katıldı.Törende en çok ilgiyi anne ve babaları tarafından okula gönderilmeyen Zekiye Gülsoy (63), Lütfiye Çelebioğlu (69) ve Ayşe Yılmaz (73) kardeşler gördü. YILLAR SONRA GELEN DİPLOMA 2 aylık eğitimlerinin ardından kursu tamamlayan kız kardeşlere diplomalarını Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan ellerini öperek verdi. Kardeşlerden Ayşe Yılmaz, okuma ve yazma öğrenmelerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Burada törenle bize belgelerimizi verdiler. Biz çok mutlu olduk. Böyle şeyleri biz yaşamamıştık. Bu yaşta, yıllar sonra bize bu duyguları yaşattılar. Çok mutluyuz. Çok duygulandık. O belgeleri alırken 50 yaş aşağıya indik. Genç kız gibi olduk. Okumaya devam edeceğiz" dedi. Lütfiye Çelebioğlu da, "Bu yaşta böyle bir törenle diploma aldık. Çok sevinçliyiz. Biz ne kadar değerliymişiz haberimiz yokmuş. Okumanın yaşı yok. Biz bu yaşta bunu başardık herkes yapabilir. Artık tüm ihtiyaçlarımı kendim görebiliyorum. Bankaya gidiyorum her şeyi okuyorum." diye konuştu. DİPLOMASINI ÖĞRETMEN OĞLUNUN ELİNDEN ALDI Kurs sayesinde 62 yaşında okuma ve yazma öğrenen Nazmiye Özdemir, diplomasını kendisinden habersiz törene gelen oğlu öğretmen Bahattin Özdemir'in elinden aldı. Oğlunu görünce duygulanan Özdemir, şöyle dedi: "Ben okuyamadım ama 2 çocuğumu öğretmen yaptım. Diğer iki çocuğumda meslek sahibi oldular. Okuma ve yazma öğrenince onlara sürpriz yapmıştım. Kursa gittiğimden haberleri yoktu. Şimdi ise oğlum bana sürpriz yaptı. Onun elinden diploma aldım. Çok duygulandım. Buna vesile olanlardan Allah razı olsun." Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Bahattiz Özdemir de yıllarca çocuklara diplomalarını verdiğini, şimdi ise annesine diploma verdiğini söyledi. Bunun herkese nasip olmayacağını ifade eden Özdemir, annesine sonuna kadar destek vereceğini ifade etti. OKULA GÖNDERMEMEK İÇİN YÜZÜNE ÇAMUR SÜRMÜŞLER Annesinin 7 yaşındayken okula göndermemek için köydeki öğretmenin 'zihinsel engelli' olduğunu sansın diye yüzüne çamur sürdüğü Hatice Hırabaş da diplomasını aldı. Duygulanan Hırabaş, öğretmenine teşekkür etti. Tören, kursiyerlerin birlikte fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.