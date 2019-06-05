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(Görüntülü) 6 bin nüfuslu Amasra’ya 50 bin kişi geldi

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, bayram tatilinin 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Otoparklar doldu, plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 6 bin nüfuslu ilçeyi 1...

BARTIN'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, bayram tatilinin 2'nci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Otoparklar doldu, plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, 6 bin nüfuslu ilçeyi 1 günde 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Tarihi köprü ve yapıların yanında doğayla bütünleşen sahilleri, az dalgalı denizi ile ilgi gören Amasra, Ramazan Bayramı tatilinde tatilcilerin akınına uğradı. 9 günlük bayram tatili nedeniyle ilçedeki otel ve pansiyonlar tamamen doldu. Bayramın 2'nci gününde çevre illerden günübirlik gelen ziyaretçilerle birlikte ilçede yoğunluk daha da arttı. İlçe girişinde özellikle öğleden sonra uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, ilçe merkezindeki otoparklar, liman çevresindeki alanlar ile yol kenarlarının dolması üzerine sürücüleri girişteki boş arazilere yönlendirdi. İlçedeki plajlar da tamamen doldu. En gözde plajlarda neredeyse şemsiye açacak yer kalmadı. İlçeyi yüksekten gören yerlerde günübirlik tatilciler fotoğraf çektirdi. Tekne turu yapan gezi teknelerinde aşırı yoğunluk yaşandı.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başlamadan önce toplam 4 bin yatak kapasitesi bulunan otel ve pansiyonların, rezervasyonlarla günler öncesinden dolduğunu belirten Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, “Bayramın 1’inci ve 2’nci günü yoğunluk artmaya başladı. 6 bin nüfuslu ilçemizi 1 günde 50 bin kişinin ziyaret etti. Bu bizim için önemli bir rakamdır. Otoparklarımız tamamen doldu. Bizler de misafirlerimizi geri çevirmemeye gayret gösteriyoruz. Turizm danışma ofisimizde gelen misafirlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yaşadığımız bu yoğunluktan dolayı önlem amacıyla misafirlerimizin ağırlanması için Ahatlar ve İnpiri köylerimizdeki bazı evlerimizi misafirlerimize açtık. Bu yoğunluğun bayramın 3’üncü günü daha artacağını söyleyebiliriz" diye konuştu.

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