Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı imzaladı; Sander's fotoğrafı paylaştı
Trump, ‘ulusal acil durum ilanı’nı...
Facebook kendini tehdit eden kişileri izliyor
Facebook kendini tehdit eden kişileri...
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Akşener: Esas mesele mutfaktır, tenceredir
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık
Fatih Terim: Daha iyi oynamalıydık

(Görüntülü) 56 gündür kayıp yaşlı adamın nehirde cesedi bulundu

ADAPAZARI'nda 56 gün önce ortadan kaybolan alzheimer hastası Mehmet Güler'in (85) Sakarya Nehri'nde cesedi bulundu. Adapazarı Budaklar Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Mehmet Güler, 56 gün önce ortadan kayboldu. Sır olan yaşlı...

ADAPAZARI'nda 56 gün önce ortadan kaybolan alzheimer hastası Mehmet Güler'in (85) Sakarya Nehri'nde cesedi bulundu.

Adapazarı Budaklar Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Mehmet Güler, 56 gün önce ortadan kayboldu. Sır olan yaşlı adamı bulmak için Sakarya İl Acil Durum ve Afet Müdürlüğü(AFAD), Sakarya İtfaiyesi ve gönüllü STK'lar seferber olmuş ancak bölge karış karış aranmasına rağmen yaşlı adam bulunadı.

Bugün yaşadığı mahalleye yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olan Doğancılar Mahallesi'nde Sakarya Nehri kenarında balık tutan vatandaşlar, suda bir cesedin yüzeye çıktığını gördü. Balıkçılar, gözden kaybolmaması için cesedin üzerindeki kıyafetlere attıkları oltanın kancasına tutturdu.

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, suya botla girerek yüzeyde bulunan cesedi nehrin kıyısına çıkardı. Jandarma, cesedi teşhis etmek için durumu yaklaşık 2 ay önce kaybolan yaşlı adamın yakınlarına bildirdi. Bölgeye gelen Güler'in yakınları cesedin Mehmet Güler'e ait olduğunu görünce sinir krizleri geçirdi. Yakınları, cesedin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Güler'in cenazesi, yapılan savcılık incelemesinin ardından cenaze aracına konularak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SAÜEAH) Korucuk Otopsi Merkezi'ne götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328