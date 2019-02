(Görüntülü) 52 yıllık eşe 'Seni çok seviyorum' sürprizi

DENİZLİ'de yaşayan Mehmet Kıybar (70), 52 yıllık eşi Hatice Kıybar'a (69) sevgisini göstermek için bahçesindeki ağaçlardan dökülen yapraklarla, 'Gülüm seni çok seviyorum' yazdı.



Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan Hatice- Mehmet Kıybar çifti, 1967 yılında Çivril ilçesinde tanışarak dünya evine girdi. Mehmet Kıybar, vatani görevini yaptıktan sonra 1970 yılında eşiyle birlikte İsviçre'ye işçi olarak çalışmaya gitti. Çiftin evliliklerinden 3 çocuğu olurken, Mehmet Kıybar'ın eşine sevgisi hiç eksilmedi. Kıybar çifti, 2018 yılında ise Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Her gün eşine ev işlerinde yardım eden Kıybar, eşi için onlarca şiir ve mani yazdı. Hatice Kıybar ile dünya evine girdikten bu yana romantizmi elden bırakmayan Kıybar, eşini mutlu edebilmek için bu kez farklı bir sürpriz hazırladı. Birlikte bahçelerine diktikleri ağaçlardan dökülen yaprakları tırmıkla toplayan Kıybar, evlerinin önüne bu yapraklarla 'Gülüm seni çok seviyorum' yazdı. Yazıyı balkondan gören ve oldukça duygulanan Hatice Kıybar ise, aşağıya inip eşine sarılarak sürprizi için teşekkür etti.



'SEVGİ EMEK İSTER'



Eşinin kendisini hep mutlu ettiğini bu yüzden ona hediyeler alıp sürprizler yaptığını dile getiren Mehmet Kıybar, "Eşime karşı sevgim hiç eksilmedi. Aksine hep arttı. Ona olan sevgim ölene kadar devam edecek. Onun için her şeyi yaparım. Geçtiğimiz gün de onun için topladığım yapraklarla yazı yazdım. Sevgi emek ister, sabır ister, cesaret ister. Ben romantik bir adamımdır. Eşime sürprizler yapmaya devam edeceğim" dedi.



'BELİ AĞRIMASINA RAĞMEN SÜRPRİZ HAZIRLAMIŞ'



Hatice Kıybar ise, "Eşimin bana hazırladığı sürpriz beni çok mutlu etti. Belinin ağrısına rağmen benim sevinmem için çabalamış. Balkona çıktım, gördüklerim karşısında çok şaşırdım. O zaten hep böyle sürprizler yapar. Romantik bir insandır, bana şiirler yazar. Her doğum günümde bir kucak dolusu gülle eve gelir. Allah ona uzun ömür versin. Bunca yıllık evliyiz daha birbirimizi kırmamışızdır. Herkese böyle güzel bir evlilik nasip olsun" diye konuştu.