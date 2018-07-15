(Görüntülü) 50 yıl sonra buluştular

Mesut MADAN/BURDUR, ()BURDUR Sağlık Meslek Lisesi'nin 1968 mezunları 50 yıl sonra bir araya geldi. Burdur Sağlık Meslek Lisesi'nin 1968 mezunları, şehri gezdikten sonra akşam yemeğinde buluştu. Yemeğe mezunların öğretmenlerinden Mübeccel İzgi de (82) katılarak, eski öğrencileriyle sohbet etme imkanı buldu. Yemeği organize eden eczacı Abdullah Taş, "50 sene sonra Burdur'a geldik. Bütün sınıfımız burada. Mezun olduktan sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağılarak sağlık hizmetlerinde bulunduk. Mezuniyetimizin 50'nci yılında okulumuzu ziyaret ettik. Hatıralarımız canlandı. Türkiye'nin her yerinden arkadaşlarımız geldi. Almanya'dan dahi gelen oldu" dedi. 50'nci yıl buluşması için Almanya'dan gelen Bekir Konu, "1968'de Burdur Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun oldum. 1972'de Almanya'ya gittim. 1968 mezunlarının 50'nci yıl toplantısına katılmak için geldim. Arkadaşlarımı gördüğüm için çok memnun oldum" diye konuştu. Hasta bakım tekniği ve pratik öğretmeni Mübeccel İzgi de eski öğrencilerini görmekten memnuniyet duyduğunu anlatırken, "Öğrencilerimi görünce çok duygulandım. Gençliğimi hatırladım. Öğrencilerimi görünce psikolojik olarak tedavi oldum" dedi.