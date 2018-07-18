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(Görüntülü) 50'nci yılda, 6'ncı filo askerlerinin denize döküldüğü yerde açıklama

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,() Devrimci İşçi Partisi (DİP) İstanbul il örgütü üyesi bir grup, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması'na ait 6'ncı Filo'nun askerlerinin denize dökülmesinin 50'nci yıldönümünde Dolmabahçe'de...

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Devrimci İşçi Partisi (DİP) İstanbul il örgütü üyesi bir grup, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması'na ait 6'ncı Filo'nun askerlerinin denize dökülmesinin 50'nci yıldönümünde Dolmabahçe'de basın açıklaması yaptı.

DİP İstanbul il örgütü üyesi grup, 19.00'da Dolmabahçe Sarayı önünde toplandı. Ellerinde 'Türkiye NATO'dan çıksın, İncirlik Üssü kapatılsın', '50 yıl önce 6. Filo'yu denize dökenlerin yolundayız' yazılı pankart taşıyan grup üyeleri, sık sık ABD aleyhine slogan attı.


 

DİP İstanbul il örgütü adına yapılan basın açıklamasını Levent Dölek okudu. Açıklamada, "Bugün bunda tam 50 yıl önce 68'in anti-emperyalist ve devrimci gençliğinin Amerikan 6'ncı Filo'sunun askerlerini denize döktüğü yerdeyiz. Amerikan askerlerini denize atmak, Vietnam Kasabı lakaplı Komer'in arabasını ODTÜ'de ters çevirip yakmak, emperyalizme kaşı işçilerle birlikte mitingler düzenlemek ve çok daha fazlası... Ve tüm bunları sarsılmaz bir kararlılıkla ve canını ortaya koyarak yapmak... İşte 68 gençliğinin mücadelesi böyleydi. Amerikan emperyalizmine, Siyonizme ve NATO'ya karşı savaştılar. 6'ncı Filo'ya karşı direnen ve emperyalizme karşı savaşan 68 gençliğini anmak ve Türkiye'nin anti-emperyalist mücadele birikimine sahip çıkmak son derece önemlidir. Çünkü, emperyalizme karşı mücadele sorumluluğu bu ülkenin emekçi halkının omuzlarındadır" denildi.


 

Eylem, açıklamanın ardından sona erdi.

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