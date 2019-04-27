(Görüntülü) 50 konuşmacı Global Liderlik Forumu için bir araya gelecek

İSTANBUL, () – BAHÇEŞEHİR Üniversitesi Hükumet Liderlik Okulu tarafından düzenlenen Global Liderlik Forumu bugün başlıyor. Lise öğrencilerine yönelik olarak yapılan Global İş Forumu’nu da kapsayan etkinlik hakkında konuşan Prof. Dr. Burak Küntay, “Toplamda 50’nin üzerinde dünyanın dört bir yanından gelen konuşmacı, farklı noktalarda istişare etmek suretiyle paneller yapacak” dedi.





Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hükumet Liderlik Okulu tarafından 20 yılı aşkın senedir Global Liderlik Forumu’nu (Global Leaderhsip Forum) düzenliyor. Bu sene 27-28 Nisan tarihlerinde yapılacak olan forumun gala gecesi gerçekleştirildi. Geçen sene Global Liderlik Forumu’yla eş zamanlı olarak düzenlenmeye başlayan ve sadece lise öğrencilerine yönelik olan Global İş Forumu’nun (Global Business Forum) da bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek.





Düzenlenen gala yemeğine Meclis eski Başkanı Köksal Toptan, Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, BAU Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burak Küntay ve çok sayıda akademisyen katıldı.





“BU FORUM, DİKKATİMİZİ ÇEKMEMİŞ KONULARA IŞIK TUTUYOR”





Programın açılışında konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu, küreselleşmeyi sadece ekonomik olmayan sosyal, siyasal, çevresel, kültürel ve hukuksal boyutlarda olan bir süreç olarak tanımladı. Diğer taraftan bu tespitlerin görünmeyen ancak zaman zaman akla gelen bir yüzü de var. Farkında olmadığımız ya da gözümüzün önünde olsa dahi dikkatimizi yönetemediğimiz; üzerinde ciddi olarak çalışılması gereken pek çok husus hala mevcut. Global Liderlik Formu, bu anlamda görmemiz gereken ancak henüz dikkatimizi çekmemiş olan konulara ışık tutmayı kendisine misyon etmiş bulunuyor” dedi.





DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KONUŞMACI GELİYOR





BAU Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burak Küntay, Global Liderlik Forumu’na şu ana kadar 30 bini aşkın insanın katıldığını belirtti. Forumda, o yıl içerisinde dünyada yapılan çalışmaların özellikle ele alındığını belirten Prof. Dr. Küntay, “Dünyadaki gelişmeleri sadece Türkiye’nin bakış açısından değil; dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlar, büyükelçiler, akademisyenler, bilim insanları, bürokratlar, siyasetçiler ve devlet başkanları tarafından ele alındığı bir forum bu. Bölgesel çalışmaların, o yılki gelişmelerin konuşulduğu bu siyasi bir forum, bunun neticesinde hazırlanan rapor ve çalışmalarıyla da her ülkenin konuyla ilgili çalışan uzmanlarına da ışık tutuyor” diye konuştu.





LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN: GLOBAL İŞ FORUMU





Global İş Forumu hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Burak Küntay, “Son iki yıldır bu foruma paralel olarak Global İş Forumu yapıyoruz. Yani bir tarafta diploması ile iştigal birçok devlet adamı, profesör varken diğer tarafta sadece lise öğrencileri var. İş dünyasının çok önemli isimlerinin gelip, çocuklara lise hayatları bittikten sonra onları nasıl bir geleceğin beklediğine dair yön çizdikleri ama her yerde olduğu ve her zaman anlatıldığı gibi klişelerle değil, hayatın gerçekleri ve istikametleri doğrultusunda konuştukları ikinci bir forum” dedi.





İki programda da bine yakın katılımcı olacağını belirten Prof. Dr. Burak Küntay, “Toplamda 50’nin üzerinde dünyanın dört bir yanından gelen konuşmacı, farklı noktalarda istişare etmek suretiyle paneller yapacak. Bölgesel çalışmalarda Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya, Uzak Doğu’dan Kafkasya’ya, Afrika’dan Okyanusya’ya; aynı zamanda ekonomiden siyasete ve dış politikanın farklı alanlarının konuşulacağı bir panel söz konusu. Diğer tarafta ise dünyadaki iş gelişmeleri hakkında paneller olacak” ifadelerini kullandı.





FARKLI KONUŞMACILAR FARKLI PERSPEKTİFLER SUNACAK





Forumlarda tek bir konuşmacının ön plana çıkmadığını da belirten Prof. Dr. Burak Küntay, konuşmasını şöyle noktaladı:





“Bizim için bir ana konuşmacının olduğu konsept hiçbir zaman olmadı. Bizim için en önemli olan, dünyanın çok farklı yerlerinden kişilerin gelmesi. Çünkü mühim olan bir ana konuşmacının gelmesinden ziyade, çok farklı konuşmacıların farklı perspektifleri farklı işleri anlatabilmeleri. Çünkü farklı varyasyonları ve geniş bir yelpazeyi sunduğunuz zaman farklılık yaratabiliyorsunuz; o zaman vizyonda değişiklik yaratabiliyorsunuz.”





Konuşmaların ardından BAU ve Bahçeşehir Koleji’nden öğrencilere onur ödülleri verildi.