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(Görüntülü) 50 kilo dondurmayı ücretsiz dağıttı

SICAK havaların etkili olduğu Şırnak’ın Silopi ilçesinde pastane işletmecisi Recep Eşiyok, hazırladığı 50 kilogram dondurmayı ücretsiz dağıttı. Silopi'deki pastane işletmecisi Recep Eşiyok, her yıl gerçekleştirdiği ücretsiz dondurma...

SICAK havaların etkili olduğu Şırnak’ın Silopi ilçesinde pastane işletmecisi Recep Eşiyok, hazırladığı 50 kilogram dondurmayı ücretsiz dağıttı.

Silopi'deki pastane işletmecisi Recep Eşiyok, her yıl gerçekleştirdiği ücretsiz dondurma dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi. Eşiyok, sıcak havaların etkili olduğu ilçede, vatandaşların serinlenmesi amacıyla hazırlattığı 50 kilo Maraş dondurmasını, zincirle işyerinin önüne astı. Kahramanmaraşlı dondurma ustası Şaban Nergis'in hazırladığı dondurmanın kesimini satırlarla gerçekleştirerek, porsiyon halinde vatandaşlara ikram edildi.

Her yıl böylesi bir uygulama yaptığını anlatan Eşiyok, "50 kilogram dondurmayı zincir ile asıp, satırla kestik. Sıcak havada hepsini bedava vatandaşlara dağıttık. Bu sıcak havalarda halkımızı biraz serinletmişsek ne mutlu bize" dedi.
 

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