(Görüntülü) 50 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti
RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giden sığınmacı sayısı 50 bine ulaştı. Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online başvuru yöntemiyle randevu alan 74 bin Suriyeli'nin,...
12 Haziran 2018 Salı 12:40
RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye giden sığınmacı sayısı 50 bine ulaştı. Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online başvuru yöntemiyle randevu alan 74 bin Suriyeli'nin, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçişleri sürüyor. Sınır hattında kurulu olan kontrol noktasında işlemlerini yaptıran Suriyeliler, otobüslerle ülkelerine geçiş yapıyor. Şu ana kadar 50 bin kişinin sınırı geçtiği öğrenilirken, bayramda ülkesinde bulunacak olan Suriyeliler, 26 Haziran'dan itibaren yeniden Türkiye'ye dönmeye başlayacak.
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