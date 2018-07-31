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(Görüntülü) 5 yılda 200 metrelik ruloya 6 bin mısralık şiir yazdı

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Nurettin Başyiğit (45), 5 yılda 6 bin mısralık şiir yazdı. Başyiğit, 200 metrelik rulo halinde ve 15 kilo ağırlığında olan şiiri Cumhurbaşkanı...

Taha AYHAN/MALATYA, () - MALATYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan Nurettin Başyiğit (45), 5 yılda 6 bin mısralık şiir yazdı. Başyiğit, 200 metrelik rulo halinde ve 15 kilo ağırlığında olan şiiri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi.

Malatya'da yaşayan, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde teknisyen olarak çalışan Nurettin Başyiğit, 2013 yılında 'Bir candır, cennettir benim ülkem' başlığıyla şiir kaleme almaya başladı. Şiirini 15 kiloluk 200 metrelik naylon broşüre yazan Başyiğit, son 5 yılda ülkede yaşananları mısralara döktü. Her kıtanın kenarına Türk bayrağı ekleyen Başyiğit, 'Nereden nereye diye başlar hikaye' dizesiyle başlayan ve 6 bin mısrayı bulan şiirini tamamlayınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi. Başyiğit, "2013'te, Ramazan ayının ilk gününde başladım. Şiirlerimin arasında farklı bir şiir eklemek için 'Ne yapayım?' düşüncesiyle böyle bir isim verdim. Gelişmeler oldukça 15 Temmuz ve ondan sonraki gelişme süreçlerini işledim. 4 ana başlık olarak yazdım şiiri. 'Rabia'mızı temsilen. Birincisi cumhuriyet tarihimiz ve ondan öncesi. İkincisi orta kısım illerimizin tanıtımı. Üçüncü kısım 15 Temmuz süreci. Dördüncü kısmı da Recep Tayyip Erdoğan'la 16 yıllık bir Türkiye'nin aldığın yolu özetledim. Tek isteğim bu şiiri hayranı olduğum Cumhurbaşkanımıza verebilmek" diye konuştu. 

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