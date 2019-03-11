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(Görüntülü) 5 yaşındaki muhtar adayı beğeni topladı

Deniz BAŞLI ARDAHAN () Ardahan'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyündeki 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtarlık adaylığının açıklama videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı. Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak'ın...

Deniz BAŞLI ARDAHAN () Ardahan'a bağlı Damal ilçesinin Otağlı köyündeki 5 yaşındaki Çağatay Amanak'ın muhtarlık adaylığının açıklama videosu sosyal medyada büyük beğeni topladı. Otağlı köyünde yaşayan Çağatay Amanak'ın yerel seçimler öncesi çekilen videosu sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Köylülerden birinin cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde takım elbise giyinen Çağatay Amanak'ın yöresel şive ile yaptığı sempatik adaylık açıklamaları izleyenleri gülümsetti. Aday mısın sorusuna Ben muhtar oluyorum. Rakiplerim, Sude ve Eren. Bunlar da azalarım olacak. Seçimleri kazanacağım diyen küçük Çağatay, kazanırsa el sallayarak fotoğraf çekileceğini söylüyor.

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