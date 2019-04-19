(Görüntülü) 5 yaşındaki Halil İbrahim 5'inci kattan düşüp yaralandı

Konya'da 5'inci kattaki evlerinde oynarken belirlenemeyen nedenle odasının camından düşen Halil İbrahim Başkan (5) ağır yaralandı. Çocuğun düşme anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Mehmet ve Sebahat Başkan çiftinin çocukları Halil İbrahim, odasında oynadığı sırada belirlenemeyen nedenle açık olan pencereden düştü. Beton zemine düşen çocuk ağır yaralandı. Odaya girdiğinde çocuğunu bulamayan anne, pencereden baktığında çocuğunu kanlar içerisinde gördü. Annenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Küçük çocuğun düşme anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.