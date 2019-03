(Görüntülü) 5 yaşındaki çocuk üniversiteli oldu

Selin GÜRSEL / İSTANBUL, () – İSTANBUL Aydın Üniversitesi’nin (İAÜ) Çocuk Üniversitesi 6 yıldır hizmet vermeye devam ediyor. 5-12 yaş aralığındaki çocukların robotik kodlamadan zaman yönetimi konusuna kadar eğitim aldığını ifade eden Dr.Öğr. Üyesi Topalsan, “Yeteneklerini fark ettiğimiz çocuklar bizim lisans derslerimize de dahil olabiliyor.Önemli olanın, onları her alanda motive etmek olduğunu düşünüyoruz” dedi. Florya ve Büyükçekmece kampüslerinde 6 yıldır hizmet veren İAÜ Çocuk Üniversitesi hakkında bilgi veren İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Çocuk Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kınık Topalsan, “Burası özel yetenekli öğrencilere hizmet veren bir merkez olarak faaliyet gösteriyor. 5-12 yaş arasındaki çocuklar burada yetenek ve ilgi alanlarına göre farklı etkinliklere, bilimsel çalışmalara ve araştırmalara katılma şansı yakalıyor. Lego robotik, robotik ve kodlama, mikrobiyoloji, kimya, temel havacılık ve drone eğitimi gibi atölyelere katılıyorlar. Çocukların özellikle ilgi ve yetenek alanlarına göre çalışmalara katılmasını, akademik ve bilimsel olarak kendilerini geliştirmelerini, özellikle de yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini amaçlıyoruz” dedi. TEMMUZ AYINDA YAZ OKULU OLACAK Çalışmaların cumartesi günü okula ek olarak yapıldığını belirten Dr.Öğr. Üyesi Topalsan, “Güz, bahar ve yaz dönemi olmak üzere 3 farklı dönemde ders oluyor. Yazın 8-26 Temmuz arası üç haftalık bir yaz okulumuz olacak. Ayrıca iletişim, empati, çatışma, zaman yönetimi, akran zorbalığı ve değerler gibi konularda farklı atölyeler yaparak çocukları sosyal ve duygusal anlamda da geliştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu. “VELİLER İÇİN DE SEMİNER PROGRAMIMIZ VAR” Çocuklara eğitim verilen süre boyunca ailelerine yönelik farklı seminer programlarının olduğunu da sözlerine ekleye Dr.Öğr. Üyesi Topalsan, “Alanında uzman akademisyenler, özel yetenekli öğrencilerimizin ailelerine çocuklarıyla var olan iletişimleri konusunda, çocuklarıyla geçirecekleri sürecin daha aktif ve dinamik olması adına farklı seminerler veriyor. Velilerimizin de donanımını süreç içersinde arttırmaya çalışıyoruz” dedi. “ÇOCUKLAR LİSANS DERSLERİNE DE GELİYORLAR” “Aynı zamanda yeteneklerini fark ettiğimiz çocuklar burada bizim lisans derslerimize de dahil olabiliyor” diyen Dr.Öğr. Üyesi Topalsan, “Örneğin şu anda mimarlıkta, görsel sanatlarda ve hukukta uzman akademisyenlerin yürüttüğü lisans derslerinde katılan öğrencilerimiz var. Önemli olanın, onları her alanda motive etmek olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. “ÇOCUĞUMUN ÜSTÜN ZEKALI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM” Çocuğunda çok büyük değişimler gözlediğini ifade eden öğrenci velisi Gülizar Tozan, “Çocuğumun üstün zekalıolduğunu bilmiyordum. Bunu İstanbul Aydın Üniversitesi’nin tarama programında keşfettik. 2 buçuk yıldır geliyoruz. Çocuğumla iletişim kuramıyordum çünkü ‘yaramaz çocuk’ diye değerlendiriyorduk. Ama sonrasında ben de burada aldığım veli eğitim seminerlerinde çocukla iletişim kurmayı öğrendim. Oğlum buraya geldiği zaman çok mutlu oluyor çünkü basmakalıp standart bir eğitim sistemi içerisinde değil, özgürce kendi düşüncelerini ifade ederek yeni bir şeyler öğreniyor” dedi. “Bizim belki 40 yılda öğrendiklerimizi onlar burada bir yıl içerisinde öğreniyorlar” diyen veli Tozan, konuşmasını şöyle noktaladı: “Astronomi dersi gördüler, çok mutlu oldu. Evdeki her şey güneş sistemi oldu bizim için. Sonrasında gastronomi ders oldu, yemek yapmayı öğrendi. Erkek çocuğu mutfağa pek sokulmaz ama benim çocuğum kendiliğinden ‘Hadi anne bugün kurabiye, kek yapalım’ demeye başladı. İletişime, hayata bakış açısı çok farklı oldu.” “CUMARTESİ GÜNÜ ÇOK MUTLU UYANIYORLAR” Yaklaşık üç yıldır 8 ve 10 yaşındaki iki çocuğunu da Çocuk Üniversitesi’ne getirdiğini dile getiren öğrenci velisi Dilek Alkoç ise şöyle konuştu: “Çocuklarım çok mutlu olduğu için ben de devam ettiriyorum. Normalde çocuklar cumartesi günleri uyanmak istemez ama biz çok mutlu bir şekilde geliyoruz buraya. Gerçekten yararlı olduğuna inanıyorum. Kodlama dilini çok seviyorlar. Evde de birçok kodlama programıyla kod yazıyorlar. Burada öğrendikleri kendi okullarında da onlara yardım ediyor.”