Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, bir soğan üreticisi, 5 ton kuru soğanı 2 TL'den satışa sundu. Soğan üreticisi Burak Boyar, kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı ilçe merkezine getirdi ve 2 TL'den satışa sundu. Bazı kişiler soğanı çuvalla satın alırken 5 ton soğan 1 saat içinde tükendi. Ucuz satış yaptığı için mutlu olduğunu dile getiren Boyar, "Vatandaş ucuz soğan yesin. Biz vatandaşı düşünüyoruz ve vatandaşımıza ucuz soğan satmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
(Görüntülü) 5 ton kuru soğan 1 saat içinde tükendi
Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in Erdemli ilçesinde, bir soğan üreticisi, 5 ton kuru soğanı 2 TL'den satışa sundu. Soğan üreticisi Burak Boyar, kamyonetine yüklediği 5 ton kuru soğanı ilçe merkezine getirdi ve 2...
02 Mayıs 2019 Perşembe 17:34
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