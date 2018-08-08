Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı. TEM otoyolu Ataşehir mevkii Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişi tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Yolculuk esnasında yüklerin üzerine bulunanlar cep telefonlarıyla ilgileniyor. TEM otoyolunda yaşanan tehlikeli yolculuk kamerası tarafından görüntülendi.
(Görüntülü) 5 kişinin hurda yüklü kamyonetin üzerindeki tehlikeli yolculuğu kamerada
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,() TEM otoyolunda hurda yüklü kamyonetin üzerinde bulunan 5 kişinin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk kameraya yansıdı. TEM otoyolu Ataşehir mevkii Ankara istikametine ilerleyen hurda yüklü...
08 Ağustos 2018 Çarşamba 11:42
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