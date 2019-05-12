(Görüntülü) 5 Engelli Çocuğuna Gözü Gibi Bakıyor
12 Mayıs 2019 Pazar 10:23
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Kardeşi iliğini, ablası böbreğini verdi
- 2(Görüntülü) Prof. Dr. Zafer Cantürk:...
- 3Prof. Dr. Zafer Cantürk: Uzun süren stres...
- 4(Görüntülü) İnönü Üniversitesi Rektörü:...
- 5“Sahura kalkmazsanız kilo alabilirsiniz”
- 6İnönü Üniversitesi Rektörü: 3 yıldır...
- 7(Görüntülü) Prof. Dr. Sarp: Uzun süre...
- 8Anne olması çok zordu, anneler gününde...
- 9Süt dişi çürüklerinde önlem alınmazsa...
- 10“Kan, kaynağı insan olan tedavi aracıdır”
- 1Psikiyatr Prof. Dr. Yazgan: Okul öncesi...
- 2(Görüntülü) “Bilgisayarca düşünme...
- 3“Bilgisayarca düşünme mantığının...
- 4“Bilgisayarca düşünme mantığının...
- 5(Görüntülü) "LGS öğrencileri...
- 6"LGS öğrencileri kalan zamanda konu...
- 7‘Unutmamak İçin İz Bırak’ semineri...
- 8(Görüntülü) Öğrenciler yaratıcı...
- 9Öğrenciler yaratıcı projelerini sergiledi
- 10Böbrek sağlığı farkındalığı yaratıldı
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1DHA YURT BÜLTENİ-5
- 2(Görüntülü) Güneydoğu'nun ilk...
- 3Elazığ'da 800 kilo kaçak balık...
- 4(Görüntülü) Koyun yüklü kamyonda 91...
- 5Kaymakamdan, şehit annesine 'Anneler...
- 6THY'nin Zonguldak'a inen ilk uçağına,...
- 7Van'da 'Huzur ve Güven'...
- 8(Görüntülü) ABD’de akaryakıt istasyonunda...
- 9Karşıyaka rövanşa bileniyor
- 10Bursaspor için Göztepe maçı final niteliğinde
- 11Bursa'da nesli tükenme riskiyle karşı...
- 12Kasksız sürücü, motosiklete yatarak...
- 13Kasksız sürücü, motosiklete yatarak...
- 14Emekli gurbetçi, memleketinde hayalini...
- 15Liseli Nihan'a çarpan sürücüye...
- 16Kardeşi iliğini, ablası böbreğini verdi
- 17Bayramda 300 bin kişi otel konaklamalı...
- 18Başkan Soyer, zipline yaptı
- 19ABD’de akaryakıt istasyonunda patlama:...
- 20DHA DIŞ – ABD’de akaryakıt istasyonunda...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:58
|05:43
|13:05
|17:00
|20:18
|21:55