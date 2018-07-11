(Görüntülü) 5 ebabil, yavru leylek ve porsuk tedaviye alındı

KARABÜK'te, vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulunan 5 ebabil ile yavru leylek ve porsuk veteriner gözetiminde tedaviye alındı. Kentin farklı noktalarında vatandaşlar tarafından 1'i yavru, 5 ebabil ile yavru leylek uçamayacak halde bulundu. Ovacuma köyü Kadıoğlu Mahallesi'nde de ormanlık alanda bir porsuk, dere yatağında hareketsiz bulunarak muhtara götürüldü. Kuşlar ve porsuk, haber verilmesiyle gelen Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler hayvanları alarak Safranbolu'daki bir veteriner kliniğine götürdü. NEDENİ SUSUZLUK Veteriner hekim İlker Başdağ, ebabillerin bölgede çok sayıda olduğunu belirterek, "Kanatlı hayvanların su ihtiyaçları çok fazladır. Sürekli su bulmaları gerekir. Ebabil kuşları genellikle su bulamadıklarından müşkül hale düşüyorlar ve vatandaşlar ile görevliler tarafından bize kadar ulaştırılıyorlar. Burada bir süre bakımları yapıldıktan sonra doğaya salınacak. Herkes duyarlı olursa bu hayvanlara kolaylıkla bir şey olmayacaktır. Balkonlarınızın, pencerelerinizin önlerine küçük su kapları koyarsanız bu hayvanlar da bu hale düşmez" dedi. Yavru leyleğin herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını ifade eden Başdağ, "Fakat bir süre aç ve susuz kalmış. Kliniğimizde misafir. Yabani olduğu için zorla da olsa besliyoruz. Yanında kardeşi varsa eğer çekişme sonucu aşağıya atılmış olabilir. Kendisinin düşmüş olma ihtimali de var. Çünkü yetişkin bir leylek değil. Antrenman yaptırıp kanatlarının açılmasını sağlayacağız. Özgürlüğüne kavuşacak duruma geldiği zaman da doğaya bırakılacak" diye konuştu. Başdağ porsuğun durumuyla ilgili ise "İnanılmaz bir enfeksiyon var ve uyuz olmuş. Damar yolunu açtık ve ilaç tedavisi başladı" dedi.