(Görüntülü) 5 bin öğrenciden 3 milyon toplu iğne ve pul ile Van Gogh tablosu
02 Mayıs 2019 Perşembe 09:57
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