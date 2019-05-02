(Görüntülü) 5 bin öğrenciden 3 milyon toplu iğne ve pul ile Van Gogh tablosu (2)

'AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ' Mersin'de, 5 bin öğrencinin 3 milyon toplu iğne ve pul kullanarak yeniden oluşturduğu Hollandalı Ressam Vincent van Gogh'un 'Yıldızlı Gece' tablosu düzenlenen törenle açıldı. Kent merkezindeki Şair Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı'ndaki 63 metrekarelik eserin açılış törenine; Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate, Milletvekili Hacı Özkan, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak ile öğrenciler katıldı. Projede yer alan çocuklarat teşekkür eden Büyükelçi Yardımcısı Weststrate; "Bu projede en önemli rol oynayan çocuklarımızdır, öğrencilerimizdir. Parmaklar ağrımıştır, gözler ağrımıştır ama bu büyük eseri onlar yaptılar. Ümit Yaşar Oğuzcan, yıldız hakkında bir kıta yazmış. 'Size avuç avuç yıldızlar getireceğim' demiş. Bizim çocuklarımız da buraya avuç avuç yıldızlar getirdiler" dedi. Kaymakam Pamuk ise çalışmanın önemine dikkat çekerek, "Sanatsal bir faaliyet için bir araya gelinmesi çok daha anlamlı. Mekan da bu sanatsal faaliyet için son derece uygun bir mekan. Çünkü burası Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı. Oğuzcan, Mersin'in yetiştirdiği ender şairlerden, edebiyatçılardan bir tanesi" şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Gültak da Mersin'i uluslararası arenaya taşıyacağına inanılan projeye dahil olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmaların ardından dev eserin açılış kurdelesi kesildi. Birçok öğrenci, öğretmen ve veli, eserin önünde fotoğraf çektirdi.