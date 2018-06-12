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(Görüntülü) 5 bin kişi iftar sofrasında buluştu

ÜMRANİYE Belediyesi, İstiklal Mahallesi'nde 5 bin kişiye iftar programı düzenledi. Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayında kardeşlik, birlik, beraberlik ve paylaşmayı arttırmak için sevgi ve hoşgörü çerçevesinde, vatandaşları bir araya...

ÜMRANİYE Belediyesi, İstiklal Mahallesi'nde 5 bin kişiye iftar programı düzenledi. Ümraniye Belediyesi, Ramazan ayında kardeşlik, birlik, beraberlik ve paylaşmayı arttırmak için sevgi ve hoşgörü çerçevesinde, vatandaşları bir araya getirmek amacıyla 5 bin kişiyi aynı sofrada buluşturdu. Hep birlikte açılan oruçların ardından dualar edildi ve iftar yemekleri yenildi. İftar sonrası Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. "RAMAZAN'I ELVEDA DİYEREK UĞURLUYORUZ" Can, "Rabbim tuttuğumuz oruçları ve Kadir Gecesi'ne tekrar kavuşturmayı nasip etsin. Yine Ramazan'ı elveda diyerek uğurluyoruz. İdrak ettiğimiz Ramazan'ın bizden hoşnut olarak ayrılmasını Rabbim nasip eylesin. Rabbim bizi nice Ramazan Bayramlarına kavuştursun" dedi.

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