(Görüntülü) 479'uncu kez saçılacak mesir macununun baharatları karıldı

Cemil SEVAL/MANİSA, ()- MANİSA'da 479'uncu kez saçılacak mesir macununun baharatları baharın gelişini müjdeleyen nevruzda karıldı. Bu yıl, geçmiş senelerin aksine karılan baharatların macun haline getirilmemesi festivale kavanoz ve poşetlerle katılan halkı hayal kırıklığına uğrattı. Katılanlar macun yerine baharatlara akın etti.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki Nevruz kutlamalarının ardından mesir macunu karma töreni için Sultan Camisi'ne kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Kortejde temsili Hafsa Sultan, Merkez Efendi, Osmanlı sultanları ve şehzadeler, at üstünde halkı selamladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güzergahını takip eden kortej, Sultan Camibi Bimarhanesi'ne kadar mehter takımı eşliğinde yürüdü. Yürüyüşü izleyen halk, temsili sultan ve şehzadelerin fotoğraflarını çekti. Kortejdeki protokol üyeleri de halkı selamladı. Yürüyüşün ardından Sultan Cami Bimarhanesi'nde yapılan mesir macunu karma töreninde Mevlithanlar Derneği tarafından mesir ilahisi okundu. Mesir karılması öncesinde konuşan Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, bu yıl 479'uncu kez kutlanacak Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton mesir macunu saçılacağını söyledi. Festivalin bu yıl coşkulu kutlanacağını ve eğlencelerin olacağını ifade eden Tanık, mesir saçım törenin 28 Nisan'da yapılacağını kaydetti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün de mesir macunu geleneğinin yaklaşık 5 asırlık sürdüğünü hatırlatıp, Manisa'nın adını bu festival sayesinde şifayla duyurduğunu söyledi. Şehzadeler Belediye Başkanı AK Parti’li Ömer Faruk Çelik ve Manisa Valisi Ahmet Deniz de festivalin şifasına ve birleştiriciliğine dikkat çekti.



BAHARATLAR DUALARLA KARIŞTIRILDI



Konuşmaların ardından Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan tarafından mesir macunu karma duası okundu. Dua eşliğinde temsili 41 çeşit baharat, törene katılan protokol üyeleri Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, AK Parti’li Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara tarafından kazana dökülüp, karıldı. Ancak, bu yıl geçmiş yılların aksine macun haline getirilmedi.



MESİR MACUNUNA NİYET BAHARATA KISMET



Karımın ardından mesir macununun hazır olduğunu düşünerek almak için kazanlara hücum edenler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Kazanda mesir macunu bulamayanlar bu defa baharatları kapışırken izdiham yaşandı. Bazı kişiler, o anlarda kazana düşme tehlikesi geçirdi. Şifalı olduğuna inandıkları mesir macunu baharatlarından almak için yarışanlar, yanlarında getirdikleri kap ve kavanozlara baharatları doldurdu. 479'uncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin diğer etkinlikleri ise 23- 28 Nisan arasında gerçekleştirilecek. Festivalin son günü olan 28 Nisan 2019 Pazar günü Sultan Camisi kubbe ve şerefeleri ile çevresindeki evlerin çatı ve balkonlarından toplam 6 ton mesir macunu halka saçılacak.