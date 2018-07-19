(Görüntülü) 44 yıldır 2 kuruma başkanlık yapıyor

BİNGÖLLÜ Ali Bayram (69), Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ile Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Odası'na 44 yıldır başkanlık yapıyor. Esnafı sık sık ziyaret eden ve sorunlarıyla yakından ilgilenen Bayram, 44 yıl üst üste seçimlerde başkan olarak seçilmesinin nedenini, Bingöl'e olan sevgisine bağlıyor. Bayram, "Bazıları gibi makam mevki sahibi olduktan sonra, servet yapıp çoluk çocuğumuzun istikbali kurtulsun düşüncesinde değilim. Bu düşüncedeki kişiler zaten Bingöl'e hizmeti düşünmezler. Bu kadar yıl başkan seçilmemi, Bingöl sevdasına bağlıyorum" dedi. 1974 yılından bu yana Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği ile Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Odası'na başkanlık yapan Ali Bayram, takdirini topluyor. 44 yıldır başkanlık yapmasını kente olan ilgisine bağlayan Ali Bayram, "Dededen, atadan Bingöllüyüz. Burayı terk etmeyi düşünmüyoruz. Bazıları gibi makam mevki sahibi olduktan sonra, servet yapıp çoluk çocuğumuzun istikbali kurtulsun düşüncesinde de değilim. Bu düşüncedeki kişiler zaten Bingöl'e hizmeti düşünmezler. Bu kadar yıl başkan seçilmemi, Bingöl sevdasına bağlıyorum. Rahmetli babam hem Demokrat Parti İl Başkanlığı, hem de 2 dönem belediye başkanlığı yaptı. O zamanlar Bingöl'de dışardan gelen insanların konaklayabilecekleri otel gibi veya lokanta gibi tesisler yoktu. Babamın başkanlık döneminde dışarıdan gelen misafirleri evimizde ağırlardık. İnsan sevgisi aileden geldi. Bunun karşılığını da alıyoruz. 44 yıldır kurumlara başkanlık yapıyorum" dedi. Bingöl'deki esnafın sorunlarının çözümü için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını anlatan Bayram, şunları söyledi: "Şu an esnaf olarak sıkıntılarımızın en başında, işyeri açma konusu var. Bir yerde berber veya kasap açılacak, şehirde vali veya temsil edeceği belediye, bizim kurumumuz veya muhtarlıklardan karar verilmesi konusunda bir çalışmamız var. İnşallah bu dönemlerde bunu da gündeme getireceğiz. Geçmiş dönemlere oranla bu yıllarda hizmetler daha genişledi. Şehir büyüdükçe, talepler de çok oluyor. O zamanki taleplere göre iyiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız, diğer bakanlıklardakilerle görüşebiliyoruz. Ancak yerel idarecilerimizle pek görüşemiyoruz. Bingöl ile ilgili sıkıntılarımızı dile getiremiyoruz." Başkan Bayram'dan memnun olmayan esnafın olmadığın anlatan kasap Ayhan Burulday "Başkanımız devamlı sorunlarımızı dinleyen, bize destekçi olan, arkamızda olan biridir. Başkanımızdan memnunuz. Ondan memnun olmayan esnaf yoktur. Tüm esnafa aynı gözle bakan bir başkanımızdır" diye konuştu. Fırın işletmecisi Sami Koç ise Başkan Bayram'ın esnafın sorunun çözmek için yoğun gayretler sarf ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu: "Kendisinden de çok memnunuz. KOSGEB gibi kredi imkanlarından yararlanmamız için kendisi çok yardımcı oluyor. Daha geçen gün esnaf kredisi için kendisi çok yardımcı oldu. Onun için uzun süredir başkanlığı devam ediyor. İyi olmazsa yerinde kalamaz. Esnafla ilgileniyor, sorunumuz olduğunda çekinmeden yanına gidebiliyoruz, konuşabiliyoruz."