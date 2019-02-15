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(Görüntülü) 40 yıllık şüphe mezar açtırdı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 40 yıl önce dünyaya gelen çocuğunu bir günlükken kaybeden baba, cenazeyi yıkayan imamın 'bebek bir günlük değildi' ifadesi üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı. Televizyonda gördüğü hastanede bebeklerin...

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde 40 yıl önce dünyaya gelen çocuğunu bir günlükken kaybeden baba, cenazeyi yıkayan imamın 'bebek bir günlük değildi' ifadesi üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı. Televizyonda gördüğü hastanede bebeklerin karıştığı haberi üzerine harekete geçen baba, 40 yıl sonra savcılığa başvurarak mezarın açılmasını istedi.
Hendek ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Adem Çarkçı, 40 yıl önce baba olmanın sevincini yalnız bir gün yaşayabildi. Kucağına alamadan vefat eden bir günlük bebeğin acısını yaşayan Çarkçı, bebeğini defnettikten sonra cenazeyi yıkayan imamın 'bebek bir günlük değildi, 3-4 aylık vardı' sözleri üzerine yıllarca şüpheyle yaşadı. 
Geçtiğimiz günlerde televizyonda 'bebeklerin hastanede karıştığı' ile alakalı olarak haber ile karşılaşan Çarkçı, yıllardır aklından çıkmayan şüphesini gidermek için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına mezarın açılması için başvuruda bulundu.
Savcılığın kararı üzerine Süleymaniye Mahallesi'nde bebeğin gömülü olduğu mezar, savcılık yetkilileri ve polis gözetiminde kazıldı.
Kazılan mezarda herhangi bir insan kalıntısına rastlanmazken, bir günlük bebeğin kafatası ve kemik yapısı oluşmayacağı ifade edildi. 40 yıl süren şüphe mezarın kazılmasıyla birlikte giderilmiş oldu. 

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