Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından önemli projeleri hayata geçirmek için getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vaat ederek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 28 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdığı belirlendi.
(Görüntülü) 40 kişiyi 86 milyon lira dolandırdılar (1)
Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından önemli projeleri hayata geçirmek için getirecekleri fonlar üzerinden yüksek kar payı vermeyi vaat ederek dolandırıcılık...
10 Mayıs 2019 Cuma 11:50
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