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(Görüntülü) 4. MOOD ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL   Mood dergisi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen törenle 4. Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Sanat, spor ve medya gibi birçok farklı mecradan önemli isimlerin katıldığı törende 'Yılın...

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL  

Mood dergisi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen törenle 4. Mood Ödülleri sahiplerini buldu. Sanat, spor ve medya gibi birçok farklı mecradan önemli isimlerin katıldığı törende 'Yılın En iyi Haber Ajansı' ödülüne, Demirören Haber Ajansı layık görüldü.


 

Mood dergisi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 4. Mood Ödülleri sahiplerini buldu.  Düzenlenen ödül törenine sanat, spor ve medya camiasından önemli isimler katılırken, birçok farklı kategoride ödülün dağıtıldığı törene ilgi yoğun oldu. Çeşitli sahne gösterilerin de sergilendiği gecede, jüri tarafından ödüle layık görülen kişi ve kurumlara ödülleri verildi. Demirören Haber Ajansı, 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görülürken, ödülü adına Demirören Haber Ajansı Kurumsal İletişim ve Planlama Müdürü Orhan Sencer aldı. Birçok farklı kategoriden ödül sahibi ve davetlinin katılımı eşliğinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Mood Ödülleri Töreni, ödüllerin sahiplerine teslim edilmesinin ardından son buldu.

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