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(Görüntülü) 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nda festival

HAKKARİ'de ,Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) organizasyonuyla 4 bin 135 rakımlı Cilo -Sat Gölleri'nde 1'inci Doğa Sporları Festivali' düzenlendi. Terörden arındırılan buzul göllerinde ilk kez...

HAKKARİ'de ,Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) organizasyonuyla 4 bin 135 rakımlı Cilo -Sat Gölleri'nde 1'inci Doğa Sporları Festivali' düzenlendi. Terörden arındırılan buzul göllerinde ilk kez düzenlenen ve 100'ün üzerinde doğaseverin katıldığı festivalde trekking, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler yapıldı.

Hakkari'de güvenlik güçlerinin son zamanlarda gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucu terörden temizlenen 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat dağlarındaki buzul göllerinde, ilk kez festival düzenlendi. Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) organizasyonuyla düzenlenen festivale, yurtiçi ve yurtdışından 100'ün üzerinde doğasever katıldı. 29- Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festivale katılanlar kurulan çadırlarda kamp kurdu. Doğaseverlere yöreye ait yemekler ikram edildi. Cilo-Sat göllerine giden  ve aralarında kadınlarında bulunduğu dağcı ve doğaseverler, gölün kıyısında sabah kahvaltısı yaptıktan sonra , kanolarla gölde gösteri yaptı. Buz gibi suda kano gösterisi yapan dağcı ve doğaseverler rengarenk çiçekler, 20 bin yıllık buzulların bulunduğu Sat Gölleri'nin önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.Katılımcılar, festival etkinlikleri kapsamında  trekking, yamaç paraşütü, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler de yaptı.

KOMUTANLAR DA FESTİVALE KATILDI

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili ve Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen festival alanını ziyaret ederek doğaseverler ve sporcularla sohbet etti.

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