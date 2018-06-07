Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen Suriyelilerin sayısı, 38 bini buldu. Kilis Valiliği'nin izniyle 13 Haziran gününe kadar ülkelerine gitmek için internet üzerinden randevu alan 74 bin Suriyeli'nin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişi sürüyor. Sınır kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerinin ardından ülkelerine geçiyor. Otobüslerle sınırı geçip, Suriye tarafına giden Suriyelilerin sayısının ise 38 bini bulduğu belirtildi.
(Görüntülü) 38 bin Suriyeli, bayram için ülkesine gitti
Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçen Suriyelilerin sayısı, 38 bini buldu. Kilis Valiliği'nin izniyle 13 Haziran gününe kadar ülkelerine gitmek...
07 Haziran 2018 Perşembe 11:26
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