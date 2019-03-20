(Görüntülü) 35 yaşındaki inek, şaşırtıyor

Trabzon'un Yomra ilçesinde Ayşe (85) ve Abdurrahman (84) Şahin çifti, 35 yıl önce kendilerine hediye edilen ve ?Yadigar? adını verdikleri ineğe, gözü gibi bakıyor.

Yomra ilçesi Özdil Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ve Abdurrahman Şahin çifti, 35 yıl önce kendilerine hediye edilen ve ?Yadigar? adını verdikleri ineğe, gözü gibi bakıyor. Çift, dişleri olmayan hamur ve özel yemle beslediği ineği, evlat yerine koyduklarını ve kesmeye kıyamadıklarını söylüyor. İnek, ilerlemiş yaşı nedeniyle görenleri şaşırtıyor.

'ODA BİZİM GİBİ YAŞLANDI'

Yıllardır baktıkları ineği evlatları yerine koyduklarını belirten Ayşe Şahin, ?Yadigar adını verdiğimiz ineğimiz daha gözleri açılmamışken bize hediye edildi. Gözümüz gibi baktık ona. Biberonla besledik, üşümesin diye sobanın yanında uyuttuk. O da bize bunun karşılığında yıllardır süt verir, yavrularından faydalanırız. Yazın yaylaya çıktığımız zaman gelip yanımda oturuyor. Bana yarenlik ediyor. Çok bağlandık ona. Evladımız gibi oldu. Çok süt verdiği için kesmek istemedik. Şimdi 35 yaşına vardı. Bizim gibi o da yaşlandı. Ağzında dişleri yok. Damağı ile yiyor, ya da hamur yapıp yediriyorum. İneğimden ayrılamam. Bu saatten sonra kesemem de. Bütün köy onun sütünü içti. Gelenler köyde onu da ziyaret edier dedi.

?İNEĞİN YAŞINI DUYAN ŞAŞIRIYOR?

İneğin yaşının şaşkınlık yarattığını anlatan Abdurrahman Şahin de, ?Bunu kesecektim. Ama hanım bırakmadı. 35 yıldır bakıyoruz. İnsanlar ineğin yaşını duyunca çok şaşırıyorlar. Gelip ineği ziyaret ediyorlar. Yadigar?a baksın diye bir veteriner getirdik. O da ?bunu ve buzağılarını kesmeyin sakın? dedi. Bizde besliyoruz diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerleri, bölgede ineklerin ömrünün ortalama 15 yıl olarak bilindiğini, 35 yıldır yaşayan ineğe sık rastlanılmadığını belirtti.