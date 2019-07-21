(Görüntülü) 31'inci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı havadan görüntülendi
21 Temmuz 2019 Pazar 12:10
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Annesinin böbreğiyle yaşama tutundu
- 2(Görüntülü) Ümit Aktaş Gıda katkı...
- 3Ümit Aktaş: Gıda katkı maddelerinin...
- 4Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'nde...
- 5Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı...
- 6Büyükanne Usulü doğum
- 7(Görüntülü) Özel eğitim hizmetlerinde...
- 8Özel eğitim hizmetlerinde en önemli eksiklik:...
- 9‘Yaşamaz’ dediler: Şimdi 7 aylık...
- 10(Görüntülü) Muş'ta ilk organ bağışı
- 1Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer: Öğrencilere...
- 2Üniversite öğrencilerinden denizdeki...
- 3(Görüntülü) İlk Almanca Meslek Yüksek...
- 4İlk Almanca Meslek Yüksek Okulu Yeditepe...
- 5"Eğitimin yüzde 50'si 5 yıl...
- 6Prof. Dr. Yavuzer: Başarının anahtarı...
- 7Endüstri 4.0 ile robotlar işlerimizi ele...
- 8YKS Türkiye 7’incisi Antalya’dan
- 9Bilkent Üniversitesi, dünya birincisi
- 10Bağcılar’da ‘Üniversite Tercih Fuarı’...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
1 Takipçi
SON DAKİKA
- 1(Görüntülü) Süt üreticileri, ineklerini...
- 2(Görüntülü) DOÇ. DR. GÖKÇEN GÖKÇE...
- 3DHA YURT BÜLTENİ-8
- 4(Görüntülü) Düzce'deki selde ölü...
- 5(Görüntülü) Bıçakçıların Kurban...
- 6Bakan Kasapoğlu’ndan yüzme müjdesi...
- 7(Görüntülü) ALANYA'DA ŞENLENDİRİCİ...
- 8DHA DIŞ- Çin’de yolcu taksi sürücüsünü...
- 9Öykü Arin'in annesinden duygulandıran...
- 10Otomobil istinat duvarından düştü
- 11Adıyaman'da tanker devrildi, sürücü...
- 12Akhisarspor, Dany ile devam etmeyecek
- 13(Görüntülü) GRAMOFON SESİ, MESLEĞİNİ...
- 14Menemenspor'dan Bakayoko atağı
- 15(Görüntülü) 23 yıl sonra çift kimlikli...
- 16Dedesinin 'kefen parası'nı gasbedip...
- 17Hastalığının teşhisi için şehir şehir...
- 18Galatasaray'da kıran kırana antrenman....
- 19Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan...
- 20Yediemin otoparkları doldu, araçlar üst...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:51
|05:42
|13:16
|17:13
|20:39
|22:21