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(Görüntülü) 30 yıl önce el koyulan arazi, köylülere ceviz bahçesi olarak verildi

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesine bağlı Kızılcaoba bölgesi sakinleri arasında anlaşmazlığa yol açtığı gerekçesiyle 1988'de devlet tarafından el koyulan 75 dönümlük arazi, Orman Bölge...

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), () - KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesine bağlı Kızılcaoba bölgesi sakinleri arasında anlaşmazlığa yol açtığı gerekçesiyle 1988'de devlet tarafından el koyulan 75 dönümlük arazi, Orman Bölge Müdürlüğü'nce ceviz bahçesine dönüştürülerek, 49 yıllığına köylülere dağıtıldı. 

Andırın'ın kırsal mahallelerinden Hacıveliuşağı'nın Kızılcaoba bölgesindeki 75 dönümlük arazi yüzünden 1988 yılında köylüler arasında anlaşmazlık çıktı. Çok sayıda kişinin hak iddia ettiği araziye, devlet tarafından 'ormanlık alan' denilerek, el koyuldu. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce 4 yıl önce arazinin Andırınlılara iadesine karar verildi. Bunun üzerine daha çok gelir getireceği düşünülerek, araziye 750 ceviz fidanı dikildi. Fidanlar, 4 yılda büyürken, ceviz vermeye başladı. Arazi ise 30 yıl sonra eşit 12 parsele bölünüp, kurayla Kızılcaoba sakinlerine dağıtıldı. Kura ise Andırın Belediye Başkanı Baki Tezcan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Andırın Orman İşletme Müdürü İdris Tetik ve orman işletme şeflerinin katıldığı törenle yapıldı.

'49 YILLIĞINA DAĞITTIK'

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Altındaş, törendeki konuşmasında, dağıtılan cevizlerin kaliteli olduğunu ve yöre halkına maddi yönden katkı sağlayacağını söyledi. Altındaş, "Gelir getirici tür olarak yaptığımız projemiz, bugün hayata geçecek, köylümüze dağıtımını yapacağız. Bu saha, daha önce köylülerimiz arasında sıkıntılı bir sahaydı, orman olarak tescil edilmişti. 75 dönüm olan bu sahaya 750 ceviz diktik, kura çekimiyle köylümüze dağıtıyoruz. Bir aileye yaklaşık 55 ceviz düşüyor. 49 yıllığına vatandaşlarımıza dağıttık" diye konuştu. 

Tören sonrası çekilen kura ile 55 ceviz fidanının bulunduğu parseller, 12 aileye dağıtıldı.

Kızılcaoba sakinleri, arazinin kendilerine verilmesinden memnun olduklarını dile getirdi. Araziyi daha önce kullanamadıklarını belirten bir köylü, "Allah devletimize zeval vermesin. Bizler bu araziyi kullanamıyorduk. Orman Bölge Müdürlüğü'müzün yaptığı bu çalışma ile bu arazileri gelir olarak kullanacağız. Çok mutluyuz" dedi. 

 

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