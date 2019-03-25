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(Görüntülü) 30 metre yükseklikten düşen vinç operatörüne son görev

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 30 metre yükseklikteki kule vincinden düşerek hayatını kaybeden Ali Ekber Dinçer'in (50) cenazesi toprağa verildi. Olay, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında Uzundere Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana...

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 30 metre yükseklikteki kule vincinden düşerek hayatını kaybeden Ali Ekber Dinçer'in (50) cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün (pazar) saat 17.00 sıralarında Uzundere Mahallesi'nde bulunan inşaatta meydana geldi. Kule vinçte operatör olarak çalışan 3 çocuk babası Ali Ekber Dinçer, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten toprak zemine düştü. Olayı gören mesai arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dinçer'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ACILI EŞİN FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Dinçer'in otopsi yapılan cenazesi, yakınları tarafından bu sabah saatlerinde teslim alındı. Dinçer için, Evka-2 Cemevi'nde cenaza töreni düzenlendi. Ali Ekber Dinçer'in iş arkadaşlarının da katıldığı cenaze töreninde, eşi Gülizar Dinçer, kızı Meral Dinçer ve oğulları Ertunç ile Erdinç Dinçer uzun süre gözyaşı döktü. Acılı eş Gülizar Dinçer'in, "Yakışmadı Ali Ekber'im" diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta zorlanan Ertunç ile Erdinç Dinçer'e yakınları destek oldu. Ali Ekber Dinçer, kılınan cenaze namazının ardından Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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