MANİSA'nın Salihli ilçesinde 3 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle Cihan Azrak'ı (44) pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı Kemal T. (56) İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salihli'de 1 Temmuz 2016'da alacak verecek meselesi nedeniyle Cihan Azrak'ı pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen ve firar eden Kemal T.'nin, Doğançay Mahallesi'nde bulunan bir binanın 8'inci katındaki dairede saklandığı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, çevre güvenliğini alarak söz konusu eve baskın yaptı. Ekipler, yaptıkları operasyon sonucu Kemal T.'yi saklandığı evde kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Kemal T., Çiğli Bölge Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(Görüntülü) 3 YIL ÖNCEKİ CİNAYETİN FİRARİ ZANLISI, İZMİR'DE YAKALANDI
MANİSA'nın Salihli ilçesinde 3 yıl önce alacak verecek meselesi nedeniyle Cihan Azrak'ı (44) pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı Kemal T. (56) İzmir'in Bayraklı ilçesinde yakalandı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü...
17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:59
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