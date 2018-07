(Görüntülü) 3 yaşındayken felç olan Nisan'ın davası... 2 doktorun yargılanmasına başlandı

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, () YANLIŞ teşhis koyarak olay tarihinde 3 yaşında olan 9 yaşındaki kızın felç olmasına neden olmakla suçlanan doktorlar Z.B. ve M.K.'nın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunmasını yapan Uzman. Dr. Z.B., Nisan Tandoğan'ın belirtilerine uygun teşhis ve tedavi uyguladığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Beyanları tutanağa geçmeyen Tandoğan ailesinin avukatı hakime, "Beyanlarımı tutanağa geçmeyecek misiniz" diye sordu. Hakim Hakan Ölmez, "Gerek yok" dedi. Tartışmanın devam etmesi üzerine hakim Hakan Ölmez, "Avukat bey kısa alın, ben sizi dinleyemiyorum. Biz de insanız yani, sabahtan beri duruşma yapıyoruz. Talebiniz varsa onu söyleyin" dedi. Nisan Tandoğan'ın babası Şevket Tandoğan, duruşmadan sonra "Doktoru yarım saat dinleyen hakim 5 dakika bizi dinlemiyor. Utanç verici. 7 yıldır ne gecemiz ne gündüzümüz belli değil, bizi 5 dakika dinlemiyor" dedi. İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık doktor Z.B. ve avukatı ile mağdur Nisan Tandoğan'ın annesi Gönül Tandoğan ve babası Şevket Tandoğan ile avukatları katıldı. TEKERLEKLİ SANDALYE İLE DURUŞMA SALONUNA GETİRİLDİ Mağdur Nisan Tandoğan ise annesi ve babası tarafından tekerlekli sandalye ile duruşma salonuna getirildi. Savunmasını yapan sanık Dr. Z.B., dahiliye uzmanı olduğunu belirterek, "Olay tarihinde nöbetçi idim. Olay tarihinde gribal enfeksiyon, ateş, üşüme, titreme şikayetleri ile alakalı salgın vardı. Mağdura geldiği zamanki mevcut durumu itibari ile üst solunum yolları enfeksiyonu olduğu düşüncesi ile ateş düşürücü ve sıvı tedavisi uygulandı. Daha sonra da ayakta gelen hastayı yolladım. Branş doktoru olmadığı için şikayetinin devam etmesi halinde çocuk doktoruna görünmesini tavsiye ettim. Uygulamış olduğum teşhis ve tedavinin hastada gördüğüm belirtilere göre uygun olduğunu düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatıma karar verilmesini istiyorum" dedi. Söz verilen Nisan Tandoğan'ın babası müşteki Şevket Tandoğan, sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Tandoğan ailesinin avukatı Kenan Tandoğan, söz alarak soruşturmanın genişletilmesine yönelik bazı taleplerde bulundu. Söylediklerinin tutanağa geçmemesi üzerine Avukat Kenan Tandoğan ile mahkeme hakimi Hakan Ölmez arasında bazı diyaloglar yaşandı. O diyaloglar şöyle: Avukat Tandoğan: Beyanlarımı tutanağa geçmeyecek misiniz. Hakim Ölmez: Gerek yok. Avukat Tandoğan: Sorun da bu zaten. Biraz empati yapılması gerekiyor. 5 günlük bir sağlık sürecinde görev ... 'Hakim Ölmez: Avukat bey kısa alın, ben sizi dinleyemiyorum. Biz de insanız yani, sabahtan beri duruşma yapıyoruz. Talebiniz varsa onu söyleyin. Avukat Tandoğan: Kasıt ve bilinçli taksir durumunun araştırılmasını istiyoruz. Sanıklardan şikayetçiyiz. Tabipler Birliği 4 doktora kınama cezası verdi, bu raporların istenmesini talep ediyoruz. Hakim Hakan Ölmez, sanık ve müşteki avukatlarına taleplerini yazılı olarak bildirmeleri için 3 ay süre verdi. DİĞER SANIĞIN ZORLA GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ Duruşmaya katılmayan diğer sanık Dr. M.K.'nın bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine karar veren Hakim Ölmez, duruşmayı erteledi. DURUŞMADAN SONRA BASIN AÇIKLAMASI Duruşmadan sonra müştekiler Gönül ve Şevket Tandoğan ile avukatları Kenan Tandoğan adliye önünde bir basın açıklaması yaptılar. 6 yıl önce yaşanan olaya ilişkin yargılama sürecinin bugün başladığını hatırlatan avukat Tandoğan, "Bugün 6 yıllık yargılama sürecinin ilk günüdür" dedi. Doktorların teşhis ve tedavi uygulamadan doğrudan çocuğa serum vermesi sonucu olayın gerçekleştiğini savunan avukat Tadoğan, "5 günlük bir süreçte çocuk bu hale getirildi. İlk gittiğimiz doktor serum bastı. Hiçbir şekilde tahlil yapılmadı, kan tahlili de alınmadı. Olaya bizzat şahit oldum. Doktor hanım dedi ki 'serum bittiğinde hiçbir sorun olmaz, çocuk iyileşecek.' Serum bittikten sonra bizi eve geri gönderdi. Çocuk düzelmedi. Bu defa da Kartal'da çocuk hastanesine gittik. Orada başka doktor aynı süreci uyguladı. Kusmasına rağmen serum bittikten sonra geri gönderdi" dedi. Üç gün sonra özel hastaneye gittiklerini söyleyen avukat Tandoğan, diyabet teşhisinin özel hastanede konulduğunu ve çocuğun şeker komasına girdiğini orada öğrendiklerini söyledi. Ardından çocuğun tamamen felç olduğunu söyleyen Tandoğan, "Şu an yüzde yüz felçli. Ne yiyebiliyor, ne içebiliyor, ne de dolaşabiliyor. Çocuğun hayatı karartıldığı gibi 5 kişilik aile fertlerinin bütününü hayatı karartıldı. Aile tek başına bir yere gidemez, sosyal hayatı da yok" dedi. Duruşmada yaşananlara da değinen avukat Tandoğan, "Bu duruşmada yaşadığımız bu 6 yılın kısa özetiydi. Bence gayri ciddi bakıldı. Hiç önemsenmedi, empati bile yapılmadı. Empati yapılması için bir cümle kurmak istedik, bu cümleye dahi müsaade edilmedi. Aile kendi şikayetini bile ifade edemedi. Doktor bir şeyler konuşabildi, ona o şans tanındı, aileye bu şans bile tanınmadı. Biz vekil derdimizi anlatmaya çalıştık buna da müsaade edilmedi. Ama çocuğun hayatı karartıldı" dedi. 'BEN BURAYA EKMEK DİLEMEYE GELMEDİM, ADALET DİLEMEYE GELDİM. ADALET İSTİYORUM' Nisan Tandoğan'ın annesi Gönül Tandoğan ise şunları söyledi: "Benim çocuğum şu an bu halde. Söylenecek bir şey yok. Benim hayatımı bitirdiler. İki çocuğum daha var, onların psikolojisi bozuldu. Her şey ortada. Biraz elini vicdanına koysunlar. Ben buraya ekmek dilenmeye gelmedim, adalet dilenmeye geldim. Adalet istiyorum ben" dedi. Açıklamada konuşan baba Şevket Tandoğan da, "Doktoru yarım saat dinleyen hakim 5 dakika bizi dinlemiyor. Utanç verici. 7 yıldır ne gecemiz ne gündüzümüz belli değil, bizi 5 dakika dinlemiyor. Bu ülke için, bu çoluk çocuğumuz için hiç iyi bir şey değil." İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Nisan 2009 doğumlu Nisan Tandoğan'ın 8 Mart 2012 tarihinde rahatsızlandığı, Tuzla 3. Nolu Çocuk Sağlığı Merkezi'ne götürüldüğü, burada kendisine üst solunum yolu enfeksiyonu teşhisi konulduğu, şikayetinin geçmemesi üzerine 11 Mart 2012 tarihinde de Tuzla Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne götürüldüğü, şüpheli Z.B. tarafından akut faranjit tanısı konularak çocuk hastalıkları uzmanına gönderildiği belirtiliyor. Mağdur Nisan Tandoğan'ın 13 Mart 2012 tarihinde de Yakacık Doğumevi Hastanesi'nde görev yapan çocuk hastalıkları uzmanı şüpheli doktor M.K. tarafından muayene edildiği, akut bronşit tanısı konularak tedavi edildiği belirtilen iddianamede, mağdurun genel durumunun ağırlaşması ve bilinç bulanıklığı yaşaması üzerine özel bir hastaneye götürüldüğü, burada mağdura diyabetik ketoasidoz tanısı konulması üzerine üniversite hastanesine sevk edildiği ifade ediliyor. Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurumu'ndan gelen 4 Ağustos 2014 tarihli raporda şüpheli doktorlar Z.B. ve M.K.'nın eylemlerinin tıp kurallarına uygun olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, bu nedenle doktorlar hakkında 3 Aralık 2014 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, şikayetçilerin Yargıtay'a başvurduğu, Yargıtay'ın da kovuşturmaya yer olmadığına dair savcılık kararını kaldırdığı anlatılıyor. Bunun üzerine sanıklar hakkında iddianame hazırlandığı belirtilen iddianamede, şüpheli doktorlar Z.B. ve M.K. hakkında, "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti.