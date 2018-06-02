(Görüntülü) 3 yaşındaki kayıp çocuk, 12 saat sonra ormanda bulundu

BURSA'da evlerinin önünde oynarken kaybolan 3 yaşındaki Ali Sevim, 12 saat sonra ormanlık alandaki meşe ağacının altında ekipler tarafından ağlarken bulundu. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ali Sevim, ailesine teslim edildi.



Büyükorhan'ın Özlüce Mahallesi'nde oturan Mediha ve Halil Sevimli çiftinin çocukları Ali, dün akşam iftar saatinde kapının önünde oynarken kayboldu. Aile yapılan aramaya rağmen çocuklarını bulamayınca jandarma ve arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen AFAD, JAK, Bursa Arama ve Kurtarma Ekibi (BAKUT) ve Nilüfer Arama Kurtarma'dan (NAK) oluşan 80 kişilik ekip gece boyunca çevrede arama yaptı. Boş ve kullanılmayan binaları ve kuyuları kontrol eden ekiplerin aradığı Ali Sevim'e ormanlık alanda BAKUT ekibi tarafından ulaşıldı. Ormanlık alanda meşe ağacının altında ağlayan ve korkan Ali Sevim, Özlüce Mahallesi'ne getirildi. Kapının önünde beklediği oğlu ekipler tarafından kendisine verilen Mediha Sevim, çocuğa sarılıp 'yavrum' diye ağladı. Ali Sevim ise hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan Ali Sevim daha sonra ailesine teslim edildi.