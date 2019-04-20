(Görüntülü) 3 yaşındaki Çağla'nın Atatürk sevgisi

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 3 yaşındaki Çağla Şiir Karamanoğlu'nun dedesiyle gezmeye çıktığında ilk durak olarak evlerinin yakınındaki liseyi ziyaret ederek, okul bahçedeki Atatürk büstünü sevip, okşaması tebessüm ettirdi. Karahasanlı Mahallesi'ndeki Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, öğretmen ve öğrencileri dışında her gün başka bir misafiri oluyor. Okulun yanında evleri bulunan 3 yaşındaki Çağla Şiir Karamanoğlu, dedesiyle birlikte gezintiye çıktığında ilk olarak okula geliyor. Kapıdaki güvenlik görevlisine "Ben Atatürk'ün yanına geldim" diyerek bahçeye giren minik Çağla, ardından büstün yanına gidiyor. Dedesinin kucakladığı minik Çağla, önce elleriyle Atatürk büstünü okşayıp seviyor, ardından öpüyor. Çağla, Atatürk'e olan sevgisi gösterdikten sonra okulun bahçesinden dedesiyle birlikte ayrılıp, parka ya da evine dönüyor. Çağla'nın Atatürk'e olan sevgisi, okuldaki öğretmenlerin de dikkatini çekti. Minik bir kızın her gün okula gelip, Atatürk büstünü öptüğü gören bir öğretmen, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Okulun güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen görüntülerde, Çağla'nın Atatürk'e olan sevgisini gösterdiği anlar yer aldı.