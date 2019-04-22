(Görüntülü) 3'üncü Çukurova Rock Festivali 100 bin müzikseveri ağırladı

Adana?da bu yıl 3?üncü kez düzenlenen Çukurova Rock Festivali, 100 binden fazla müzikseveri ağırladı.

Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım Organizasyon tarafından 18-21 Nisan arasında gerçekleştirilen 3. Çukurova Rock Festivali?ne 100 binden fazla dinleyici akın etti.

Festivalin son gününde sırasıyla Aktör, Yirmi7, Gazapizm, Yeni Türkü, Pamela, Cem Adrian ve Mazhar Fuat Özkan sahne aldı. Yıldızların sahne aldığı festivalde dört gün boyunca, Türk Rock müziğinin kraliçesi Şebnem Ferah, Athena, Mor ve Ötesi, Moğollar, Manga, Pentagram, Ceza başta olmak üzere birbirinden başarılı isimler performans sergiledi. Umut Kuzey, Çukurova Rock Festivali'ne katılan tüm müzikseverlere ve sanatçılara teşekkür ederek, ?Adanalı olarak festivalin her yıl daha da büyümesinden gurur duyuyorumö dedi. Geçen yıl Teoman, Athena, Selda Bağcan & Boom Pam, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Moğollar ve Kurtalan Ekspres'in de aralarında olduğu 28 sanatçının konser verdiği 2. Çukurova Rock Festivali, 80 bin müzikseveri ağırlamıştı.