(Görüntülü) 3 Nisan Operasyonunda Cezaları Kesinleşen 23 Kişi Yakalandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL,() İSTANBUL'da 23 Nisan tarihinde polis tarafından yapılan operasyonda haklarında kesinleşmiş toplam 167 yıl hapis cezası bulunan 23 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler arasında 25'er yıl hapis cezasıyla aranan bir katil ile 2 kız torununa cinsel tacizde bulunduğu belirlenen bir kişi de var. OPERASYON 15 SAAT SÜRDÜ Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 23 Nisan 2019 tarihinde projeli bir operasyon düzenlendi. 15 saat içinde 14 ayrı ilçede 25 adrese giren ekipler, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler arasında cinayet, cinsel istismar, dolandırıcılık, kasten öldürme, yağma, yaralama gibi suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişiler olduğu öğrenildi. KIZ ARKADAŞINA LAF ATTI DİYE ÖLDÜRMÜŞ Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan suçlular arasında haklarında 25'er yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi öne çıktı. Yakalananlar arasında bulunan Haydar Çamlıca, Bakırköy'de 16 Ekim 2007 tarihinde kız arkadaşına laf attığı için tartıştığı Can Alayıslı'yı öldürmüş ve o tarihte yakalanarak cezaevine gönderilmişti. Haydar Çamlıca, 15 Mart 2019 tarihinde Kırıkkale'de bulunan cezaevinden izin alarak çıkmış ve bir daha geri dönmemişti. Polis hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Haydar Çamlıca'yı o tarihten beri her yerde arıyordu. Haydar Çamlıca'nın operasyon sırasında Bakırköy'de yakalandığı öğrenildi. İKİ KIZ TORUNUNA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ Gözaltına alınan şüpheliler arasında bulunan yine hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıdvan İ.(62) ise 2009 yılında 13 ile 15 yaşlarındaki iki kız torununa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yakalanmış 1,5 yıl hapis yattıktan sonra yargılanmasına tutuksuz olarak devam edilmişti. Rıdvan İ. hakkında verilen 25 yıl hapis cezasının kesinleşmesinin ardından her yerde aranıyordu. Operasyon kapsamında Rıdvan İ.'nin boşandığı eşinin Güngören'de bulunan evinde yakalandığı öğrenildi. Aranan şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda gözaltına alınan suçlular arasında ruhsatsız silah bulundurmak, dolandırıcılık, hırsızlık, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, yağma, yaralama suçlarından aranan kişiler bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin toplamda haklarında 167 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.