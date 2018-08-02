(Görüntülü) 3 gündür mahsur yavru kediyi itfaiye kurtardı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mezbaha Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan kadınlar, itfaiyeyi arayıp, iki bahçe duvarı arasında bulunan 7- 8 metre derinliğindeki boşluktan 3 gündür kedi sesi geldiğini belirterek yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yavru kedi kurtarıldı. Yavru kedi, veteriner kontrolünün ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.
Olay, Cumhuriyet Mahallesi Mezbaha Caddesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan kadınlar, itfaiyeyi arayıp, iki bahçe duvarı arasında bulunan 7- 8 metre derinliğindeki boşluktan 3 gündür kedi sesi geldiğini belirterek yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yavru kedi kurtarıldı. Yavru kedi, veteriner kontrolünün ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.