(Görüntülü) 3 bin 500 kadın, Türkiye haritası oluşturup erik dalı oynadı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da Muratpaşa Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte, 3 bin 500 kadın Türkiye haritası oluşturup erik dalı oynadı. Kadınlar, sağ bileklerine siyah kurdele takarak kadına şiddeti ve ayrımcılığı protesto etti.



8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Muratpaşa Belediyesi tarafından Muratpaşa Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 3 bin 500 kadın bir araya gelerek Türkiye haritası oluşturdu. Harita içindeki bölgeleri farklı renklerde tişört giyerek temsil eden kadınlar, hep birlikte erik dalı oynadı. Ardından halk oyunları ekipleri 7 bölgeyi temsilen halk oyunları gösterisi yaptı. Oluşturulan Türkiye haritası içinde yerlerini alan kadınlara erkekler de destek verdi.



Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini, dayanışmasını yapılan organizasyonla ifade etmeye çalıştıklarını söyledi. Şiddete, ayrımcılığa ve kadınları toplum hayatı dışında tutmak isteyen anlayışa karşı kadınlar olduğunu söyleyen Başkan Uysal şöyle devam etti:



"Gerçekleştirdiğiniz gösteri ile kadına şiddete dur dediniz. Ayrımcılığa dur dediniz. Kadın ve erkeğin iki cinsiyetin yaşama birlikte sarılması bir insanlık davasıdır. Buna hizmet eden herkesi saygıyla anıyoruz. Dünyanın neresinde bir kadın mücadelesi gündeme gelse Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılmadan olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde Atatürk gibi birisi kadının durumunu köklü şekilde değiştirmemiştir. Hem kaybedilenlerin anılması, kadınların bizim günümüz diyerek kutladıkları bir gün haline gelmesine emeği geçenleri de saygıyla anıyoruz."



Etkinlikler, şarkıcı Funda Arar konseriyle devam etti. Sahneden Antalyalı kadınların 8 Mart'ını kutlayan Arar, sevilen şarkılarını seslendirdi. Arar, kırmızı mini kostümüyle göze çarptı.