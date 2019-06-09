(Görüntülü) 25 yıllık peribacası kafe

NEVŞEHİR, () - NEVŞEHİR'in merkez ilçesine bağlı Uçhisar beldesinde, yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki 6 katlı peribacası, 25 yıldır kafe olarak kullanılıyor.



Uçhisar'da yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Recep Erkan, 25 yıl önce evinin alanı içinde bulunan peribacasını Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden kiraladı. Erkan, daha önce bölge halkının yazlık ve kışlık erzakını depoladığı peribacasını tadilat yapmadan kafeye çevirdi. 6 katlı kafe, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.



Recep Erkan, bölgede bu tip peribacasının bulunmadığını belirterek, "6 kat olarak geçmiş yıllarda oyularak erzak deposu olarak dizayn edilen dev peribacası içinde hiçbir değişim ortaya koymadım. Burayı doğal haline sadık kalarak kafeterya haline dönüştürdük" dedi.



Turistlere tarihi mekan içinde hizmet sunduklarını belirten Erkan, İngilizce, Almanca ve Fransızca müzikler çaldıklarını söyledi.