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(Görüntülü) 25 bin liralık boğa alıcısını bekliyor

ŞIRNAK'ta yaşayan emekli Şemsettin Artuç(60), devlet desteği alarak 1 milyon 300 bin TL'ye kurduğu çiftlikte yetiştirdiği büyükbaş hayvanları, Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkardı. Artuç, ağırlıkları 300 ila 700 kilo arası değişen...

ŞIRNAK'ta yaşayan emekli Şemsettin Artuç(60), devlet desteği alarak 1 milyon 300 bin TL'ye kurduğu çiftlikte yetiştirdiği büyükbaş hayvanları, Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkardı. Artuç, ağırlıkları 300 ila 700 kilo arası değişen boğaları 19 bin ile 25 bin TL arasında değişen fiyatlara satıyor. Balveren Beldesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Şemsettin Artuç, emekli olduktan sonra kendi çiftliğini kurarak büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı. Bir kısmı devlet desteği olmak üzere 1 milyon 300 bin TL'ye 20 dönüm arazi üzerine kurduğu çiftliğinde 20 boğa ve 16 buzağıyı yetiştirdi. Artuç, Kurban Bayramı öncesi kiloları 300 ila 700 arası değişen boğaları, 19 bin ile 25 bin arasında değişen fiyatlarla satışa sundu. 60 yaşından sonra yeni bir iş yapmanın heyecanını yaşadığını anlatan Artuç, "60 yaşından sonra yeni bir işe atıldım. Devlet destekli bu çiftliği kurdum. Büyükbaş hayvan aldım. Kurbanlık yetiştiriyorum. Emekli olduktan sonra kahve köşelerinde boş oturacağıma bu işe girişmeye karar verdim. Emekli olan eline bastonu alıyor, kaldırımlarda geziyor. Ben bunu kabullenemedim. Hem sağlığım için hem de ekonomiye destek için bu işe giriştim. Gençlerimiz kahve köşelerinde boş oturacaklarına bu tür işlere girişsinler. İster tavuk ister, hindi, ister küçük, büyük baş yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

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