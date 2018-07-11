(Görüntülü) 240 hayvanın yumurtası bu merkezde sergileniyor

AFYONKARAHİSAR'da, Türkiye'nin ilk Yumurta ve Sanatları Merkezi'nde, 240 ırka ait 340 yumurta sergileniyor. Kanatlı hayvan, vahşi hayvan ve balık türlerinin yumurtalarından oluşan, aralarında 10 sanatçının tasarladığı 100 yumurtanın da yer aldığı merkezde en dikkat çeken ise köpek balığı yumurtası oldu. Dünyada 5 ülkede bulunan yumurta sanatları merkezlerinden 6'ncısı, Türkiye'nin en fazla yumurta üretiminin yapıldığı kenti Afyonkarahisar'da açıldı. Özel sektör ve devlet işbirliğinde, hayırsever Mehmet Kumartaşlı'nın desteğiyle yaptırılan merkeze, Kumartaşlı'nın babasının adı verildi. İsmail Kumartaşlı Yumurta Sanatları Merkezi'nde 340 yumurta sergilenmeye başladı. Kanatlı hayvan, vahşi hayvan ve balık türlerinden oluşan 240 ırka ait yumurtaların yanı sıra 10 sanatçı tarafından tasarlanan 100 yumurta da merkezde sergileniyor. 100 yumurta dışındakilerin belirli aralıklarla veteriner incelemesinin ardından değiştirildiği merkezde, en dikkat çeken ise köpek balığı yumurtası oldu. AMAÇ YUMURTA SANATINI ÖNE ÇIKARMAK İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar'da yaklaşık 20 milyon tavukla 18 milyona varan yumurta üretimi yapıldığını söyledi. Tanır, "Afyonkarahisar'ın bu yönünün öne çıkarılması son derece önemliydi. Yumurta soframızı süslediği kadar yumurta sanatları da hayatımıza renk katıyor. Biz iki boyutu ele almış olduk. Biri yumurtaya dikkati çekmek diğeri de yumurta sanatını öne çıkarmak. Şunu söyleyebiliriz ki bir sanatkâr yumurtanın içerisini boşalttıktan sonra onu kurumaya bırakıyor. Sağlam kalan yumurtaların içerisini doldurarak, aynen bir dişçinin dişin üzerinde yaptığı operasyon gibi yumurta üzerinde çalışma yaparak şekil vermeye çalışıyor ve veriyor da. Kimisinde boyama şeklinde görüyorsunuz kimisi de yumurta oyma sanatı olarak öne çıkıyor" dedi. 10 USTANIN 100 ESERİ VAR Yumurta sanatıyla uğraşan 10 ustanın 100 eserinin merkezde yer aldığını aktaran Tanır, "10 ustanın 100 eserini aldık ve burada sergileyerek ziyaretçilerin ilgisine sunuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve sanatı destekleyici bir görev üstleniyor. Sponsorluğunu da hayırsever iş insanı Mehmet Kumartaşlı Bey yaptı. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Devlet- özel sektör işbirliği kapsamında bu müzeyi gerçekleştirmiş olduk. Gayemiz, halkımızın sahip çıktığı bir müzeyi toplumumuza kazandırmak. Türkiye'nin ilk Yumurta ve Sanatları Merkezi, Afyonkarahisar'da. Burayı müze formatında hazırladık" diye konuştu. Tavuk yumurtasının yanı sıra diğer kuş türlerinin yumurtalarının müzede yer aldığını vurgulayan Tanır, şunları söyledi: "Deve kuşu yumurtasına yapılmış bir desenleme ya da bir kaz yumurtasına yapılmış oyma son derece önemli. Bizim buradaki çalışmalarımızın her birinin ayrı değere sahip olduğunu ifade etmek istiyorum. Yumurta boyutuna baktığımızda ipek böceği yumurtasından, çekirge yumurtasından, deve kuşu yumurtasından köpek balığı yumurtasına varıncaya kadar çeşitli ırkların yumurtaları mevcuttur. Biz her birinin kıymetli olduğunu buraya gelen ziyaretçilerin ilgisine bırakmak istiyoruz. Önemli olanı kendileri belirlesinler." EN İLGİNÇ OLANI KÖPEK BALIĞI YUMURTASI Müzenin en ilginç yumurtasının köpek balığı yumurtası olduğunu anlatan Müdür Tanır, "İstanbul'dan getirdik. Dolayısıyla buraya gelenler tavuk yumurtalarını, güvercin yumurtalarını, kaz yumurtalarını ve yılan yumurtasından tutun da diğer canlıların yumurtalarını gördükten sonra köpek balığı yumurtasını görünce daha da heyecanlanıyor. Dolayısıyla dünyadan 240 ırka ait yumurtanın burada bulunmasını, bu müzenin ayrı bir zenginliği olarak ifade edebiliriz" dedi.