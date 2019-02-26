Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()İZMİR'den Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenleri taşıyan midibüsün 13 Mayıs 2017 günü Sakar Geçidi'ndeki virajdan alt yola düşmesiyle meydana gelen ve 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazayla ilgili 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, minibüs sahibi tutuklu sanık Bülent Çetindağ'ı 10 yıl hapse çarptırıken, tutuksuz sanıklar Aysun Özkamalı ve Murat Ceylan beraat etti.
(Görüntülü) 24 kişini öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası (1)
Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()İZMİR'den Muğla'nın Marmaris ilçesine, 'Anneler Günü' kutlamasına gidenleri taşıyan midibüsün 13 Mayıs 2017 günü Sakar Geçidi'ndeki virajdan alt yola düşmesiyle meydana gelen ve 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan...
26 Şubat 2019 Salı 15:14
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