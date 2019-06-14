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(Görüntülü) 23 kilometre pedal çevirip çocukları kitapla buluşturdular

Mehmet AYDIN/MUŞ, () - MUŞ Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri ilkokul ve ortaokul öğrencileri için kitap kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında öğrencilere kitaplar bisiklet ile ulaştırılırken, kitap bağışçılarından da mektup yazmaları...

Mehmet AYDIN/MUŞ, () - MUŞ Bisiklet Derneği (MUBİD) üyeleri ilkokul ve ortaokul öğrencileri için kitap kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında öğrencilere kitaplar bisiklet ile ulaştırılırken, kitap bağışçılarından da mektup yazmaları istendi. 'Pedalları iyiliğe çevir' sloganı ile başlatılan kampanya 1 yıl boyunca sürecek. Kampanya için Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen kitaplar MUBİD üyeleri tarafından bisiklet ile köy okullarına ulaştırıldı. Merkeze 23 kilometre mesafedeki Mercimekkale ve Yücetepe İlkokulu’nda eğitim gören öğrencilere kitap ulaştırdıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen MUBİD üyesi Mizgin Yalçın, "Derneğimize gönderilen kitapları bisikletlerimizle köy okuluna ulaşmasını sağladık. Bağışçılarımızın bize mektup yazmasını da istedik. Onlar da hem kitapları hem de mektupları gönderdiler. Bizler de onların duygularını öğrenci ve öğretmenlerimize aktardık. Kampanyamız bir yıl boyunca sürecek. Bize bağışta bulunmak isteyen herkese ulaşmak istiyoruz. Kitap bağışlarınızı bir köy okulunda tebessüme çevirmek üzere hazırız, mutluyuz" diye konuştu. Köy okullarında eğitim gören çocuklar için pedal çevirdiklerini kaydeden Sezgin, "MUBİD olarak 'Pedallar iyiliğe' sloganıyla başlattığımız bu kampanyanın içerisinde köy okullarına ulaşmak suretiyle hareket ediyoruz. Hedefimiz bütün köy okullarına ulaşmak. Kampanyamız kapsamında Türkiye’nin her yerinden bize ulaştılar. Hatta yurtdışından da bağışta bulunanlar oldu. İlkokul ve ortaokul düzeyinde hikâye, roman, ansiklopedi tarzı kitapları kabul ediyoruz. Amacımız okuma halkalarının genişlemesi, gelişmesi ve dayanışma, yardımlaşmanın, paylaşmanın iller arası, hatta ülkeler arası bir boyutta devam etmesi" ifadelerini kullandı. Öğrenciler bisiklet derneği üyelerine teşekkür ederken dernek üyeleri de köydeki çocukları sırayla bisiklete bindirip köy meydanında gezdirdi ve onlarla çeşitli oyunlar oynadı.

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