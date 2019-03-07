(Görüntülü) 2023’teki dış ticaret hedefi için doğru planlama yapılmalı

Selin GÜRSEL - Ömer HASAR / İSTANBUL, () – Maltepe Üniversitesi’nin geleneksele hale gelen Lojistik ve Ticaret Buluşması’nın bugün dokuzuncusu düzenlendi. Türkiye’nin dış ticarette 500 milyar dolarlık 2023 hedefinin yakalamasının zor gözüktüğünü ifade eden Prof. Dr. Mehmet Tanyaş, “Şu anda ihracatta 150-160 milyar dolar civarındayız. Yani hedefi gerçekleştirebilmemiz için doğru planlama yapmalıyız” dedi.





Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte sektör profesyonelleri ile lise, yüksekokul ve üniversite öğrencileri bir araya geldi.





Maltepe Üniversitesi 9’uncu Geleneksel Lojistik ve Ticaret Buluşması’na ev sahipliği yaptı. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü’nün birlikte organize ettiği programa öğrenciler de yoğun katılım sağladı.





İki oturum halinde gerçekleşen programın açılış konuşmalarını Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Tugaray, üniversite Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Kulübü Başkanı Gökhan Koçlar yaptı.





Lise, meslek yüksekokulu ve yüksekokul öğrencilerinin özellikle davet edildiği etkinlik çerçevesinde, öğrencilerin geleceğine yön vermek, sektörün profesyonelleri ile öğrencileri buluşturarak doğru adım atmalarına yardımcı olmak amaçlanıyor.





“GENÇLERE İHTİYACIMIZ VAR”





Ticaretin lojistikle tamamlandığında daha büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Ticaret Bakan Yardımcısı Tuna Tugaray, “Bugün dünya ticaretine baktığımız zaman, dünya ticaret hacmi 18,7 trilyon dolar. Türkiye’nin ihracatı geçen sene 168 milyar dolara çıktı. Dünya ticaretinden aldığımız pay sadece 0,90. Bunu arttırmamız gerekiyor. Bunu arttırmak için de üretimi arttırmamız, ihracata yönelmemiz lazım ama sizin gibi girişimcilere çok ihtiyacımız var” diye konuştu.





“SEKTÖR VE AKADEMİ BULUŞMALARI MİSYONUMUZ HALİNE GELDİ”





Bu gibi etkinlikleri büyük bir mutlulukla desteklediklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Şahin Karasar, “Bu alanda bir araya gelmek, sektör profesyonellerini, akademiyle ve öğrencilerimizle buluşturmak artık üniversitemizin bir misyonu haline geldi. Sadece uluslararası ve lojistik alanında değil, bizim öğrencilerimiz hangi alanda eğitim görürlerse görsünler, mutlaka sınıfın içine bir sektör profesyoneli getirmeye çalışıyoruz” dedi.





“BU ETKİNLİKLER GENÇLERDE FARKINDALIK YARATIYOR”





Öğretim üyelerinin bu konuyla ilgili özveriyle çalıştıklarına dikkat çeken İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. Gonca Telli, “Lojistik ve ticaret sektörlerinde iş takibi ve işi devam ettirme çok önem taşır. Biz de aslında bunun göstergesi olan bir buluşma amaçladık. Öğrenciler burada sektör hakkında çok ciddi bir geribildirim alıyorlar. Yani sektörün duayenleri gelip burada piyasayla, günlük trendlerle veya Türkiye’nin lojistik gündemiyle ilgili görüşlerini belirtiyor. Dolayısıyla bu paylaşımlar ile öğrenciler de lojistik alanında neler gerçekleştirebileceklerinin veya bu konuda yeteneklerini nasıl ilerletebileceklerinin farkına varıyorlar” dedi.





SADECE COĞRAFİ AVANTAJ YETMİYOR





Türkiye’nin üç kıtanın kavşak noktasında bulunmasının önem arz ettiğini belirten Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tanyaş ise şöyle konuştu:





“Bildiğimiz gibi Uzak Doğu üretir, Batı tüketir. Dolayısıyla bu malın bir şekilde akması lazım. Bu yollardan da en uygunu olarak Türkiye gözüküyor. Şu anda üzerinde konuşulan birçok uluslararası projede Türkiye de hesaba katılıyor, bu sebeple avantajımız var. Ama her zaman coğrafi avantaj yetmiyor, fiziksel ve kurumsal yapıyı kurmadığınız müddetçe bu trafik size gelmiyor. Bizim yapmamız gereken Türkiye üzerindeki bu koridorları canlandırmak, bunlarla ilgili çeşitli altyapıları kurmak ve dünyadaki büyük ticaret sahiplerinin Türkiye üzerinden mal göndermesini teşvik etmek. Bunun için de maliyetleri ucuzlatmamız, kaliteyi ve güvenliği ise arttırmamız lazım. Türkiye Doğu ve Batı arasında köprü olmayı başarırsa biz her yere mal gönderen bir konuma gelmiş oluruz ve Türkiye’nin hayalindeki lojistik üssü olayı gerçekleşir.”





Bunun için de eğitimin son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tanyaş, ”Gençlerin bu anlamda eğitilmesi lazım ki onlar da Türkiye’nin bu amacına uygun olarak çalışsınlar” dedi.





DOĞRU PLANLAMA YAPILMALI





Türkiye’nin ihracat ağırlıklı bir kalkınma hedefi olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Tanyaş, “Bunu arttırmamız lazım. Bunun için de bu koridorları muazzam kullanmamız lazım. Türkiye’nin de ihraç yapabilir, kaliteli ve güvenli bir ülke imajını dünyaya vermesi lazım.Dış ticarette 500 milyar dolarlık bir 2023 hedefi var ama şu anda yakalanması zor gözüküyor. Şu anda ise ihracatta 150-160 milyar dolar civarındayız. Yani hedefi gerçekleştirebilmemiz için doğru planlama yapmalıyız” ifadelerini kullandı.





PTT’YE ÖDÜL VERİLDİ





Kulüp Başkanı Gökhan Koçlar ise internetin ortaya çıkması ile dönüşüme uğrayan lojistik sektörü ve sektörün tarihi hakkında kısa bir konuşma yaptı. Açılış konuşmalarının ardından PTT A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut’a Yılın Lojistik Şirketi Ödülü verildi.





Program ‘Türkiye Sanayi ve Ticaret Sektörünün Değerlendirilmesi’ ve ‘Lojistik Sektöründeki Trendler’ oturumlarıyla devam etti.