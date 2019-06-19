(Görüntülü) 20 yıldır piknikçiler için mangal kömürü üretiyor

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Raşit Kaya (45), piknikçilerin vazgeçilmezi mangal için 20 yıldır dağlardan topladığı odunlardan mangal kömürü üretiyor. 50 ton odundan 8 ton kömür üreten Kaya, kömürün kilosunun 2,5 liradan satıldığını söyledi. Pikniklerin vazgeçilmezi mangalın kömürleri, 20 yıldır Gazipaşa'nın Hasdere Mahallesi'nde oturan Raşit Kaya tarafından üretiliyor. Geçimini bu işten sağlayan Kaya, yılın 12 ayı sıcak soğuk demeden her türlü hava şartında izin verilen orman alanlarında topladığı odunları kömür yapım için kurduğu alana getiriyor. Kaya, odunları her birini büyüklüğüne, uzunluğuna, ağırlığına göre bir düzen içinde diziyor. Günler süren bu dizilimin sonunda ortaya çıkan 'koni' şeklinde yapı görüntüsüyle dikkati çekiyor. Raşit Kaya, oduna bu düzen verilmediği takdirde sağlıklı yanma olmayacağını, dolayısıyla kömür elde edilemeyeceğini söylüyor. ÜZERİ TOPRAKLA KAPATILIYOR Bu zahmetli aşamadan sonra kömür üretiminin ikinci aşamasına geçiliyor. İstiflenen odunların üzerine önce saman konuluyor daha sonra toprakla kapatılıyor. Koni şeklinde üzeri saman ve toprakla kapalı odun istifi tepesine bırakılan hava deliğinden ateşleniyor. İstiflenen odunların kalınlık durumuna göre 8 ile 12 gün içten içe yanmaya bırakılıyor. Konik yapının dip kısımlarına da sağlıklı yanması için yine hava delikleri bırakılıyor. Yanma süresi sonunda istifin üzerindeki toprak alınıp kömürleşen odunlar boş alana soğutma aşaması için seriliyor. Ocaktan çıkan kömür 24 saatlik soğutma aşamasından sonra paketlenerek satışa sunuluyor. 50 TON ODUNDAN 8 TON KÖMÜR Yılda yaklaşık 100 ton mangal kömürü üreten Raşit Kaya, bu zahmetli işin sonunda elde ettiği kömürün kilosunu 2,5 liradan sattığını belirtti. İzinli alanlarda topladığı odunları kamyon ya da traktörle istifleme alanına taşıdığını anlatan Raşit Kaya, "Belli bir düzene göre dizdiğimiz odunların kömüre dönüşmesi 8 ile 12 gün sürüyor. Ateşin içeride dengeli yayılması gerekiyor. Ateş eşit ve dengeli olmazsa kömürleşme olmuyor. Bu sağlanmazsa bütün emeğiniz heba oluyor. 50 ton odundan yaklaşık 8 ton mangal kömürü elde ediyorum. Yıllık üretim ise yaklaşık 100 ton civarında" dedi.