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(Görüntülü) 20 yıldır nehir ve derelerden taş topluyor

MUŞ'ta yaşayan Yavuz Koç (45), yaklaşık 20 yıldır, nehir, çay ve derelerden topladığı taşları biriktiriyor. Evinde geniş bir taş koleksiyonu oluşturan Koç, arkadaşlarının da doğada buldukları ilginç şekilli taşları kendisine...

MUŞ'ta yaşayan Yavuz Koç (45), yaklaşık 20 yıldır, nehir, çay ve derelerden topladığı taşları biriktiriyor. Evinde geniş bir taş koleksiyonu oluşturan Koç, arkadaşlarının da doğada buldukları ilginç şekilli taşları kendisine getirdiklerini söyledi.

Merkez Kale Mahallesi'nde yaşayan evli ve 7 çocuk babası Yavuz Koç, 20 yıl önce dere kenarında gezerken gördüğü ilginç şekilli ve renkli taşları toplamaya başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Koç, ilginç taşları buldukça koleksiyonu için dağ tepe dolaştı. Özellikle akıntının azaldığı sonbahar aylarında nehir, dere ve çay yataklarını gezen Koç, topladığı taşlar için evinde özel bir bölüm oluşturdu. Taşların maddi değerinin olmadığını belirten Yavuz Koç, insan kafasına, yumurtaya benzeyen taşların ilgisini çektiğini bazı taşların ise ışıl ışıl parlamasının hoşuna gittiğini söyledi. Yaz aylarında da yüksek dağları gezdiğini belirten Koç, topladığı taşları evde sergilediğini anlattı. Taşları izlemenin kendisine keyif verdiğini ve stres attığını ifade eden Koç, taş koleksiyonunun kendisi için terapi gibi olduğunu ifade etti.
 

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