(Görüntülü) 20 yıl önce şehit olan askerin ailesi bugün bizim bayramımız

Mesut MADAN BURDUR, ()IRAK'ın kuzeyinde 20 yıl önce düşürülen jandarma helikopterinde 15 askerin şehit olduğu saldırının faili PKKKCK terör örgütünün sözde Garzan eyaleti sorumlusu Sefer Açar'ın etkisiz hale getirilmesi, şehitlerden Mithat Akça'nın Burdur'un Ağlasun ilçesinde oturan ailesini sevindirdi. Şehidin mezarını ziyaret eden aile, Bugün bizim bayramımız. Allah devletimize zeval vermesin dedi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hizan ilçesine bağlı Koçyiğit köyü bölgesinde yapılan operasyonda, terörden arananlar listesinde 'kırmızı' kategoride yer alan PKKKCK terör örgütünün sözde Garzan eyaleti sorumlusu 'Welat Gever' kod adlı Sefer Açar'ın da aralılarında bulunduğu 10 terörist etkisiz hale getirildi. Sefer Açar'ın 1998 yılında Irak'ın kuzeyindeki operasyon esnasında Skorsky tipi jandarma helikopterinin PKK terör örgütü mensupları tarafından düşürülmesi sonucu 15 şehidin verildiği terör saldırısının faili olduğu ve 20 yıl sonra etkisiz hale getirildiği belirtildi. Sefer Açar'ın üzerinden çıkan ve 1998 yılında tedavülde olan 500.000 TL paranın üzerinde 'Herkoda düşürülen helikopterin pilotun parasıdır 11-27-1998' şeklinde not alındığı tespit edildi. AİLEYE HABER VERİLDİ 1998 yılındaki saldırıda şehit olanlardan Jandarma Hava Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Mithat Akça'nın Ağlasun ilçesine bağlı Kibrit köyünde oturan babası Ramazan Akça (64) ve annesi Fatma Akça'ya (65), çocuklarını şehit eden teröristin öldürüldüğü haberi verildi. Ağlasun İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Türk ve beraberindeki askeri erkanın haberi verdiği anne Fatma Akça, oğlunun fotoğrafını öperken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teşekkür etti ve çocuklarının kanının yerde kalmadığını aktardı. Aile daha sonra oğullarının Mamak köyündeki mezarına giderek dua etti. 'BUGÜN BİZİM BAYRAMIMIZ' Baba Ramazan Akça, Bugün oğlumuzu şehit eden teröristin öldürüldüğü haberini aldık. Çok mutluyuz. Bugün bizim bayramımız. Allah devletimize zeval vermesin. Askerimiz sağolsun dedi. 'BUNDAN BÜYÜK BİR HABER OLAMAZ' Şehidin kardeşi Ali Akça(46), Bugün çok mutluyuz. Bundan büyük bir haber olamaz. Kardeşimi şehit eden teröristin vurulmasından dolayı çok mutluyuz diye konuştu. 'HABERİ DUYUNCA ÇOK SEVİNDİM' Anne Fatma Akça (65), Allah'a şükür bugün çok mutluyuz. Bugün bizim bayramımız. Allah devletimize, milletimize, ordumuza, yurdumuza zeval vermesin. Haberi duyunca çok sevindim. Bizi nasıl yaktılarsa onlar da yandı, gitti. Askerimizle gurur duyduk dedi. Muharip Gaziler Derneği Burdur Temsilcisi Hasan Okyar da 20 yıl önce şehit edilen Mithat Akça kardeşimizi şehit eden teröristlerin öldürüldüğünü öğrendik. Bizim için çok büyük bir sevinç kaynağıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, şehitlerimizin intikamını er veya geç alacaktı. Emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, başarılarının devamını diliyorum diye konuştu.