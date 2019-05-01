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(Görüntülü) 20 katlı binayı böyle temizlediler

İhsan DÖRTKARDEŞ - Ersan SAN- Emin YEŞİL /İSTANBUL, ()- MERTER'de  20 katlı binada dış cephe temizliği yapan kişilerin çalışması büyük ilgi çekti.   Merter'de bulunan 20 katlı iş merkezinde  ‘Bahar temizliği’nin,...

İhsan DÖRTKARDEŞ - Ersan SAN- Emin YEŞİL /İSTANBUL, ()- MERTER'de  20 katlı binada dış cephe temizliği yapan kişilerin çalışması büyük ilgi çekti.


 

Merter'de bulunan 20 katlı iş merkezinde  ‘Bahar temizliği’nin, bugün yapılması kararlaştırıldı. ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yapılan bu temizlik, Merter Metro İstasyonu’na gelenlerin büyük ilgisini çekti. Temizlik firmasının işçileri komando gibi iple sarkarak tehlikeye meydan okurken, güvenlik önlemlerini aldı. Su dolu kovalar ve cam silmek için gereken malzemelerle birlikte kendilerini binadan sarkıtan, halatlarla güvenliklerini sağlayan kişiler, yerden metrelerce yükseklikte yavaş yavaş inerek binanın dış cephesini adeta pırıl pırıl yaptı. Aynı zamanda dağcı olan kişiler rahat hareketlerle 20 katlı binayı çevredekilerin korkulu bakışları arasında temizledi.

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